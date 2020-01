Noored jalgpallurid alustasid ettevalmistust Eesti meistrivõistlusteks

Läänemaa jalgpalliklubi ja Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi on taas alustamas uut Eesti noorte meistrivõistluste aastat.

Mitu aastat on kahe klubi ettevalmistusplaanidesse mahtunud ka eri sõpruskohtumised ja turniirid. Mida vanemaks noormängijad saavad, seda rohkem peavad nad ettevalmitusperioodil mängima seal, kus jalgpalli mängitakse ehk õuetingimustes.

Selleks on vaja aga leida võimalusi pidada talveperioodil treeningmänge kunstmuruväljakutel.

Tänavune talv on jalgpalluritele nagu õnnistus ja Haapsalu kunstmuruväljak on selle poolest noortele jalgpalluritele hea võimalus. Läänemaa jalgpalliklubi U15 poisid on seal treeninud talv läbi, vaid mõni üksik treening on halva ilma korral peetud saalitingimustes. Seega on ettevalmistus kulgenud tõrgeteta.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi, kellel kunstmuruväljak puudub, on sellel talvel treeninud erilise graafiku järgi. Hetkel puudub Lihulas ka spordihoone ja seetõttu sõidavad Lõuna-Läänemaa JK U16 poisid korra nädalas treeninguks Virtsu kooli spordihoonesse. Kaks korda nädalas üritatakse teha treening Lihula gümnaasiumi jalgpalli harjutusväljaku otsas oleval murulapil. Halva ilma korral on aga treenitud lausa kitsukeses kooli aulas. Seetõttu on treeningmängudeks kiiresti kunstmurule saamine ülioluline.

Nii pidasidki Aavo Tomingase juhendatav Läänemaa JK U15 ja Jaanus Getreu juhendatav Lõuna-Läänemaa JK U16 meeskond hooaja esimese treeningmängu.

Just nende võistkondadega esindavad kaks treenerit oma klubi Eesti noorte meistrivõistlustel. Mõlemad treenerid on Eesti noorte meistrivõistluste karussellis erinevate tiimidega väljas olnud juba väga pikka aega. Aavo Tomingas alustas riigi esivõistlustel mängimist aastal 1998. Jaanus Getreu, aasta hiljem 1999. aastal. Seega läheb kahel treeneril vastavalt 23 ja 22 Eesti meistrivõistluste aasta.

Reedel astusid kaks klubi Eesti meistrivõistlusteks valmistumisel treeningmängude pidamisele tavatult vara. Kaks klubi kohtusid esimeses kontrollmängus 24. jaanuaril. Kuiva, veidi tuulise, +1 kraadises ilmas sai mängitud väga tähtis mäng. Esimeses kohtumises oli mõlemale treenerile oluline kõikidele poistele piisavalt palju mänguaega anda.

Aavo Tomingas: „Oli vajalik kohtumine. Meil puudusid mitmed poisid, kuid võimaluse said teised.” Lõunaläänlaste jaoks oli see kontrollmäng eluliselt tähtis. „Iga täisväljaku mäng annab rohkem kui viis treeningut. Eriti hetkel kui valmistume Eesti meistrivõistlusteks nii nagu praegu. Kokku mängitasin 20 poissi,” sõnas Jaanus Getreu. Esimeses treeningkohtumises olid 4:1 paremad Läänemaa JK poisid.

Mõlema klubi jaoks käib jooksvalt ka meeskondade komplekteerimine. Huvitavaid ja uusi mängijad on silmapiiril nii Läänemaa kui Lõuna-Läänemaa meeskondade jaoks. Aavo Tomingas: „Üldiselt on mängijate ring uueks hooajaks sama. Poisid tulevad Läänemaa mitmest koolist. Kuid on ka uusi mängijaid, näiteks Hiiumaalt”.

Jaanus Getreu: „Oleme nüüd väljas U16 poistega. Seega lisandub neli uut poissi. Teised jätkavad eelmise aasta võistkonnast.”

Läänemaa JK jätkab edasi treeninguid kodusel kunstmurul. Lõuna-Läänemaa JK järgmiseks treeningmäng on kahe nädala pärast Pärnus kunstmurul toimuv mäng sealse JK Vaprus noortega.