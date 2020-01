Galerii: Sanna Marini pressikonverents trepimademel

Soome peaminister Sanna Marin (34) alustas oma Eesti visiiti Soome ja Eesti naiskunstnike ühisnäituse “Eneseloomine” uudistamisega.

Eile kella kolmveerand üheks olid Kumusse peaminister Marini visiidi algust uudistama tulnud ajakirjanikud ja foto- ja videograafid sildistatud ning asunud paremaid positsioone sisse võtmas. Enamjaolt olid ajakirjanikud Soomest. Minutipealt õigel ajal oli peaminister ning teda saatnud seltskond trepimademel ajakirjanike summas.

Peaministrit ei paistnud see häirivat. “Siin on ilmsed mõned küsimused, mida tahetakse esitada?” naeratas Marin. Press reageeris kiirelt, kuigi selline ootamatu küsimuste-vastuste vooru pakkumine tõmbas esijmese hooga hinge kinni. Pressikonverents oli ju kavas alles mitu head tundi hiljem.

Näituse, mida peaminister Marin vaatama tuli, kandvaks teemaks on naiste vabanemine, emantsipatsioon. See räägib ka naiskunstnike võimalusest luua oma kunsti.

Taustaks. Pärast keskkooli elatas Marin end mõnda aega müüjana ja oli õppelaenu võtmiseks liiga vaene, kuid suutis siiski ülikooli astuda ja selle lõpetada. Joodikust isa Marini kasvatamises ei osalenud, selle asemel kasvatas teda ema koos naissoost elukaaslasega.

Marin ütles, et tuli näitusele eelkõige sel põhjusel, et näitusel on esitetud nii Soome kui ka Eesti märkimisväärsemate naiskunstnike tööd. “Tarja Halonen [endine Soome president] oli seda näitust detsembris avamas. “Ootan huviga. Usun, et see näitus on eriline.”

Marinil tuli kommenteerida ka seda, mida ta arvab sellest, et arvamusküsitluste põhjal on Soome sotsiaaldemokraatide (SDP) toetus kahe protsendipunkti võrra kasvanud.

“Valitsusele on see hea uudiis,” lausus Marin. Tema sünul on paranenud ka valitsusparteide ühine toetus, rohkem on kasvanud SDP ja Keskerakonna toetajate arv. “Olen öelnud, et ei või vaid gallupeid jälgida, keskenduda tuleb tööle, mida valitsus teeb.”

Marini sõnul polegi küsitlustulemised niiväga olulised, vaja on keskenduda valitsustööle. “Meil on sel kevadel palju suuri väljakutseid ja palju teha,” nentis Marin.

Marin ütles, et ootab oma Tallinna külaskäigult sisukaid arutelusid ja head koostööd peaminister Jüri Ratasega. “Ja presidendiga, kellega mul on kohtumine hiljem,” viitas Marin president Kersti Kaljulaudile. “Meil on Eestiga lähedased suhted ja hea koostöö ning usun, et see jätkub.”

Soome ajakirjanikud ütlesid Marinile, et Eesti konservatiivsetes rühmades olevat levinud arusaam, et Eesti suhted on Soome uue valitsusega jahenenud.

“Ma ei võta Eesti sisepoliitilisest arutelust osa,” lausus peaminister Marin. “Eesti ja Soome suhted on tihedad ja head ning usun, et nad on seda ka edaspidi.”

“Mul on selline tunne, et ta jagab kunsti,” tunnustas fotograaf Peeter Langovits, kes on sadu kordi tähtsaid tegelasi pildistanud, Soome noorukest peaministrit.

Fotod: Peeter Langovits