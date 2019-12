Juhtkiri: unustamatu 2019

Igal aastal on omad märgid, oma tunnusjoon, mille poolest aasta meelde jääb. 2019. aasta jääb meelde kahe asjaga. Need on kliima soojenemine ning paremäärmuslaste võidukäik.

Suure-Lähtru mõisaomanik Mart Helme ning tema poja ja abikaasa juhitud erakonna solvav ja mõnitav poliitika on puudutanud meid kõiki. See oli vihkamise aasta. Pihta said naised, naistearstid, vaesed ja ukrainlased. Mõnitamisel ei paista lõppu tulevat. See oli solvangute aasta, millest hullemat on keeruline ette kujutada. Unustamatu, kuigi tahaks unustada.

