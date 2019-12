Vallavanem kutsub ministreid ja riigikogu liikmeid appi huntidega sõdima

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus saatis enne jõule kolmele ministrile ja riigikogu jahinduse töörühma liikmetele märgukirja, milles juhib tähelepanu Põhja-Läänemaa hundiprobleemile.

“Lääne-Nigula valla poole on pöördunud valla haldusterritooriumil tegutsev kariloomapidaja Arvo Orav probleemiga (vt ka: “Külamehed: hundid söövad silmad peast ära”), et loomapidamine (tema ettevõtlus) on pikema ajaperioodi jooksul olnud häiritud sagenenud huntide rünnakute tõttu,” kirjutas Lõhmus. “Kahel korral on olukord kulmineerunud sellega, et hundid on maha murdnud looma. Kariloomad on häiritud ja hirmunud ning pidev on mure, et loomakari aetakse aedikust välja. Nimetatud murdmised on toimunud asustatud küla vahetus läheduses.”

Lõhmuse sõnul on Orav abisaamiseks pöördunud kohaliku jahindusorganisatsiooni poole, aga kuna huntide küttimislube ei ole Põhja-Läänemaale eraldatud, siis ei ole võimalik jahimeestel heidutusjahti pidada. “Samuti on Arvo Orav pöördunud Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo poole, kuid lahendust olukorrale pole saabunud,” nentis Lõhmus.

Orav palus abi ka Läänemaa hundijahi koordinaatorilt Hugo Petersonilt. Petersoni sõnul ei olnud keskkonnaagentuuri ulukiseire osakonna ametnikud Peep Männil ja Marko Kübarsepp nõus küttimisluba Põhja-Läänemaale eraldama.

Oma märgikirjas kirjeldab Lõhmus Põhja-Läänemaa hundiprobleemi. Vallavanem teatas, et hundid on Lääne-Nigula vallas kahe viimase aasta jooksul koduloomi rünnanud 26 korral: murtud on 86 lammast, 10 veist, vigastatud 44 lammast ja üks lemmikloom.

Kohalike elanike sõnul on rünnakuid olnud rohkem. “Liigse bürokraatia tõttu ei ole kõiki juhtumeid registreeritud,” tõdes Lõhmus.

Nõva kandis loobus üks talunik mullu toimunud hunntide rünnakute tõttu lammaste kasvatamisest, tänavu 2019. aastal õnnestus Piirsalus kohalikel elanikel nurjata viie hundi rünnak hobustele, loetles Lõhmus.

“Samuti on erinevate osapooltega suhtluses toodud välja, et huntide nägemine talude läheduses on muutunud tavaliseks nähtuseks ning eelkõige häirib loomapidajaid pidev ründe oht kiskjate poolt – seda nii kariloomadele kui ka lemmikloomadele. Vähemal määral on ära märgitud ka ohtu inimeste (eelkõige kooliealiste laste) turvatundele,” kirjutas Lõhmus.

Asjaolusid kogumina arvestades ei saa Lõhmuse sõnul olukorda valla territooriumil kiskjate osas pidada normaalseks ning mingitel põhjustel (kas huntide arvukuse järsk suurenemine, toidulaua nappus metsas, liiga madalad küttimislimiidid vms) on huntide käitumises tajutavad olulised muutused, mis põhjustavad ebasoodsaid häiringuid kohalike inimeste ja maaettevõtlusega tegelevate ettevõtjate elukorralduses.

“Palume ametkondade sekkumist, et suurkiskjate arvukus viiakse piiridesse, mis võimaldab ettevõtjatel ja lemmikloomapidajatel ennast turvaliselt tunda,” lõpetas Lõhmus oma märgukirja.

Vallavanem Lõhmuse märgukirja adressaatideks on keskkonnaminister Rene Kokk, siseminister Mart Helme, maaeluminister Arvo Aller, riigikogu jahinduse töörühma juht Riho Breivel. Kõik nad on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poliitikud.