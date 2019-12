LOETUIMAD LOOD 2019: Politsei ajas põgenevat autojuhti mööda maakonda taga

Avaldame 2019. aastal Lääne Elu veebis enim loetud uudis- ja arvamuslood.

19. septembri õhtul ajas politsei Haapsalust Nõvani taga lubadeta juhti. Põgeneja peamiseks kasutati teenistusrelva ja tagajamise käigus sai kahjustada politseiauto.

Eile õhtul kella 23 paiku märkas politseipatrull Uuemõisas ohtliku sõidustiiliga sõiduautot Audi ja tahtis seda peatada. Lääne prefektuuri pressiesindaja Kristi Raidla sõnul eiras sõidukijuht politsei peatumismärguannet – selle asemel lisas ta hoopis kiirust ja sõitis politseinikel ees ära. Politseinikud hakkasid põgenevat Audit jälitama ja tagaajamine käis läbi poole maakonna.

Auto sõitis esialgu Tallinna poole, kuid keeras Rannaküla teeristist Keila-Haapsalu maanteele. Seal Audi juht veidi aeglustas kiirust ja politseinikel õnnestus talle kõrvale sõita, et tee ära blokeerida. Üks politseinikest väljus autost ja nägi, et juht on autos üksinda.

Politseiniku lähenedes alustas juht aga uuesti sõitu, tagurdas ja pööras auto nina Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee poole ning sealt Tallinna suunas. Vahetult enne Taeblat pööras aga Audi ära ja jõudis Taebla-Kullamaa teele ning sealt kaudu Ridala-Nigula ja edasi Herjava-Võnnu teele.

Taeblas elav Gertu Lorents jalutas neljapäeva õhtul kella 23 paiku Taebla tammealleel koera. „Kuulsin sireene ja äkki tuli auto Cipaxi taguselt teelt suunaga Vana–Taebla poole, politsei järel. Vahepeal kõlasid ka lasud,” kirjeldas Lorents.

„Ma olin suhteliselt tumedate riietega ja vahepeal oli päris hirm,” rääkis Lorents. Tema sõnul vahepeal sireenid vaikisid ja Lorents mõtles, et ehk saadi põgeneja kätte. Peagi kuulis ta aga taas sireene ja siis liikus põgeneja, politsei kannul, Kirimäe poolt Tallinn-Haapsalu maantee suunas. Mis autoga põgeneti oli Lorents öelda ei osanud. „Hääle järgi otsustades oli tegemist vanema autoga,” lisas ta.

Lorents postitas info tagaajamise kohta ka Facebooki gruppi Haapsalu ja Läänemaa. „Kogusin end natuke ja tegin igaks juhuks postituse. Mõtlesin, et kui ma ise peaksin välja minema, oleks hea kui teaks, et sellised asjad toimuvad,” ütles Lorents.

Herjava-Võnnu teel kaotas põgenev Audi juhitavuse, tegi pöörde ja rammis patrullautot. Politseiautol sai kahjustada esikülje parempoolne nurk. „Auto vajab nüüd remonti,” ütles Raidla. Siiski polnud vigastus selline, mis takistanuks patrulil edasi sõitmist ja tagaajamine jätkus. Põgenev Audi jätkas suurel kiirusel ohtlikke manöövreid tehes patrulli eest ärasõitmist mööda Priguldi-Koela-Poe teed Riguldi ja Nõva suunal. Kella 23.40 paiku jäi põgenik vahetult enne Nõva külla jõudmist lõpuks pidama.

Politseinikud pidasid Audi roolis olnud mehe kinni ja panid tal käed raudu. Selgus, et autoroolis oli 18aastane noormees, kes oli küll kaine, kuid kellel puudus juhtimisõigus.

Haapsalu politseijaoskonna patrullitalituse juht Meelis Laurmanni sõnul noormees ka varem mitmel korral politseile autoroolis lubadeta sõiduga vahele jäänud. Laurmann lisas, et oma põgenemist põhjendas noormees sooviga politseinikud maha raputada. Nüüd on noormehe suhtes alustatud kriminaalmenetlus sõiduki süstemaatilise juhtimise eest juhtimisõiguseta isiku poolt.

Laurmanni sõnul on selliselt liikluses käituv juht üliohtlik nii endale kui ka teistele liiklejaile. „Kuna politseinikud nägid, et auto kiirus kasvas ja tema sõidustiil ning manöövrid lähevad järjest ohtlikumaks, siis tuli tema peatamiseks võtta kasutusele kõik võimalikud vahendid. Seetõttu otsustasid korrakaitsjad ohtliku liikleja edasisõidu takistamiseks kasutada teenistusrelva, veendudes eelnevalt, et kõrvaliste isikute turvalisus oleks tagatud,“ selgitas Laurmann.