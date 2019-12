Lihula muuseum tõstab piletihinda

Lihula ja Hanila muuseumis tõuseb piletihind – täispilet mõlemas hakkab uuest aastast maksma neli eurot.

Seni on pilet Hanila muuseumis maksnud kaks ja Lihula muuseumis kolm eurot. Lääneranna abivallavanem Andres Annast ütles, et tegemist on piletihinna ühtlustamisega. Lihula ja Hanila muuseum on liidetud ja moodustavad koos Lääneranna muuseumid. „Piletihind aga oli erinev,” ütles Annast.

Annasti andmeil on Lihula muuseumis tänavu käinud 3000 inimest, Hanila muuseumis 600 inimest. Lääneranna muuseumide juht on kunstimuuseumi kunagine direktor Marika Valk.