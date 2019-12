Lääneranna vald jagab piimatööstuse omanikuga maid

Lääneranna vallavalitsus tegi ettekirjutuse Lihulas Tallinna mnt asuva endise piimatööstuse hoone omanikule.

„Meie eesmärk on, et hoone oleks ohutu, aga praegu ta seda ei ole. Sissepääsud on lahti, kõik ripub ja laguneb,” ütles Lääneranna vallavanem Mikk Pikkmets.

Hoone on aastakümneid seisnud kasutuseta ja kuulub Tallnnas registreeritud ettevõttele Beisval.

Pikkmets ütles, et on hoone omanikega kohtunud ja pakkunud kolme võimalust. „Kas tagavad ohutuse, maksavad meile ohutuks muutmise kinni või müüvad maja vallale,” loetles Pikkmets. Hinnapakkumist ei ole vald teinud, sest Pikkmetsa sõnul ei ole Beisvaliga kokkuleppele jõutud. „Nad pole öelnud, mis variant neile sobiks,” ütles Pikkmets. Pärast ettekirjutuse tegemist on Beisvalil paar kuud aega sissepääsud hoonesse sulgeda.

Beisvali esindaja Vladimir Klepininiga Lääne Elu kontakti saada ei õnnestunud.