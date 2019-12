LOETUIMAD LOOD 2019: Jaan Kelner avas hea äraolemise klubi

Avaldame 2019. aastal Lääne Elu veebis enim loetud uudis- ja arvamuslood.

Ettevõtja Jaan Kelner avas Haapsalu peatänaval Uue tänava nurgal klubitoa, mis kannab nime Vanaisa Juures.

„See on koht, kus saab külas käia,” selgitas Kelner. „Vanaisa Juures ei ole söögi-, joogi- ega lõbustusasutus, pigem koht, kus inimesed saavad kokku selleks, et mõnusalt juttu puhuda ja aega veeta, võibolla ka mõni lauamäng mängida.”

„Uks on avatud neile, kes tunnevad, et neile meeldiks vanaisale külla minna,” selgitas Kelner oma klubitoa hingeelu.

Esialgu on Kelneri tähelepanek selline, et piilutakse eestlasliku tagasihoidlikkusega aknast sisse ja esimesel korral tuppa ei tuldagi, aga välismaalased astuvad kohe sisse. Väiksem ringkond on juba paar nädalat aidanud uuel kohal Haapsalus sisse elada.

Kurk kuivaks ja kõht tühjaks Kelneri klubitoa külalistel ei jää. „Kes soovib, see saab söödetud ja joodetud – külas antakse ju ikka süüa. Kõik vajalikud load on selleks hangitud. Aga paberile trükitud pikka menüüd Vanaisa Juures olema ei hakka,” rääkis Kelner.

Toidu ja joogi valikul on üks kindel reegel – kõik tuleb kohalikelt väiketootjatelt, on mahe ja värske. Peale selle saab igal nädalapäeval, kui klubi on avatud, olema oma temaatika – näiteks on neljapäeval kalapäev, aga pühapäeval saab pannkooke. „Millise täidisega, sõltub sellest, millist kohalikku toorainet ma sel päeval saan,” selgitas Kelner.

Ka joogid tulevad kodumaistelt mikro- ja väiketootjatelt ning eelkõige just selline valik, mida Haapsalu ja Läänemaa poodidest saada pole. „Külalised saavad proovida midagi uut, millest nad veel kuulnudki pole, ja väiketootjad jälle paremini pildil olla,” ütles Kelner.

Klubi on praegu Kelneri sõnul veel n-ö paikaloksutamise staadiumis. „Aga uudishimulikud ja meeldivad külalised on alati oodatud,” ütles Kelner.

Vanaisa Juures on lahti, kui Kelner on kohal. Siis võib sisse astuda.