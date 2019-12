Järgmine aasta on jahikoera aasta

Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) juhatuse liikmed otsustasid jõulupühade eel, et järgmine aasta on pühendatud jahikoertele.

EJS-i tegevjuht Tõnis Korts ütles BNS-ile, et jahikoer on jahimehele sõber ja asendamatu kaaslane. „Jahikoerte tõud on välja aretatud eduka jahipidamise eesmärgil ja samas on nende kaasamine jahipidamisel kõrge jahikultuuri tunnuseks,” ütles Korts. „Meie neljajalgsetele sõprade aasta teemaks valimine on eelkõige austusavaldus ja lugupidamise väljendus.”

Jahipidamine on muutunud hobist kaasaegse praktilise looduskaitse meetmeks ja ühiskonna poolt tellitud arvukuse reguleerimise vahendiks. Jahikoer aitab jahimehel neid ülesandeid efektiivselt ja kvaliteetselt täita. Viimasel ajal on märkimisväärne kogus jahikoeri jahipidamise käigus huntide murdmise tõttu hukkunud.

Jahikoera hukkumist ülesannete täitmisel ei kompenseerita. Jahikoertele pühendatud aastal soovivad jahimehed ka selle teema üle vaadata ning jõuda tulemuseni, kus koerad jääksid terveks ja hundid oleks söönud.

Jahimehed nimetavad aasta teemasid alates 2013. aastast, mis oli pühendatud jahikultuurile- ja eetikale. Lõppev aasta kandis jahiohutuse nime.