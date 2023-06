Vormsi jahiselts sai saarel jahipidamisõiguse

Enne jaanipühi otsustas keskkonnaamet anda jahipidamisõiguse Vormsi saarel kümneks aastaks kohalikule jahiseltsile.

„Andsime loa välja jah,” ütles keskkonnaameti Hiiu-, Lääne-, Saare- ja Pärnumaa jahinduse spetsialist Ivar Marlen. „Vaevalt et vaidlused on lõppenud, aga menetlus on meil küll praegu lõppenud.” Jahipidamisõiguse määrus jõustus eile, kuid seda on võimalik 30 päeva jooksul vaidlustada.

Vormsi jahiseltsi esimees Rein Veitmaa jahipidamisõiguse saamise üle eile ülemäära ei rõõmustanud. „Põhimõtteliselt hakkas otsus tänasest kehtima, aga seda on võimalik kuu aja jooksul vaidlustada,” ütles Veitmaa.

