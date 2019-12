Juhtkiri: ta tegi seda jälle

Juba mõnda aega ringleb meedias süsimust poliithuumor sellest, kuidas peaminister Jüri Ratas nurjab järjest kõik EKRE liidri ja siseministri Mart Helme meeleheitlikud katsed valitsusest lahkuda. Eile tegi Ratas seda jälle.

Seekord tundus, et nüüd on minek kindel, sest Helme ütles isiklikult meediale, et seekord valitsus tõenäoliselt laguneb. Põhjuseks tema enda solvavad repliigid Soome uue peaministri Sanna Marini suunas. Usin meediajälgija jõudis vaid sisse-välja hingata, kui Isamaa välisminister Urmas Reinsalu viskus koalitsiooni kaitsel dzotile ja teatas, et ilma valitsuseta ei saa jõuluajale vastu minna.

Peadpööritava suunamuutuse tegi ka Helme ise teljel „ei vabanda – vabandan soomlaste ees”. Helme sõi oma umbes tund aega vanu sõnu ja palus Soome peaministrilt vabandust. Selle käiguga pani ta tahtmatult tanki oma poja Martin Helme, kes veel oktoobris lubas ühes oma kõnes paremäärmuslaste ees, et EKRE ei vabanda mitte kunagi, ealeski, mitte millegi eest. Paha lugu.

Krooni pani asjade käigule Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, kes võrdles Mart Helme kommentaare Vladimir Žirinovski väljaütlemistega, mida keegi enam tähele ei pane ja tõsiselt ei võta. Ometi leiab Seeder alalhoidlikult, et kuna EKRE-l on mandaat, tuleb neid jätkuvalt riigi valitsemisse kaasata ja harjutada hea poliitilise kultuuriga.

President Kersti Kaljulaid palus peaminister Jüri Ratasel kaaluda Mart Helme ametist vabastamist. Ratas leidis, et see pole oluline teema, kuigi ka tema hinnangul olid Helme sõnad Soome peaministri ja valitsuse aadressil solvang. On ainuke lootus, et Seedril on õigus ja kõik Mart Helme tulevased kohatud välispoliitilised avaldused kõlavad kurtidele kõrvadele. Vähemalt seni, kuni Eestil saab olema peaminister, kelle sõna maksab ja keda kõik teised valitsuse liikmed olenemata erakondlikust kuuluvusest tema ametipostil austavad.