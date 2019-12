Konkurss nimetas Haapsalu paremate elukeskkonnaga linnade hulka

Tartu ja Haapsalu tunnistati rahvusvahelise konkursi LivCom Awards lõppvoorus parima elukeskkonnaga linnade hulka kuuluvaks, avaldas ERR.

Haapsalu jäi 20 000 elanikuga linnade kategoorias teiseks. Haapsalu pälvis ka keskkonnasäästlikkuse projekti eriauhinna Haapsalu linnuse uuendamise eest.

„Meil on inimesed, kes n-ö liiklevad ratastega, on liikumispuudega – nad pääsevad igale poole. Neile on väga palju võimalusi loodud. Tegelikult Haapsalus toimub ka aina rohkem – mitte ainult suvel, vaid ka talvisel perioodil – ja seda toodi väga välja. Ja muidugi meie väiksus võimaldab ka seda, et me ei pea kogu aeg sõitma autoga igal pool, nii et me oleme keskkonnasõbralik linn,” rääkis SA Läänemaa juhataja Anu Kikas.