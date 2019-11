Talvel paneb linnus väravad kaks tundi varem kinni

Haapsalu linnavalitsus andis reedel muuseumite sihtasutusele loa sulgeda talvisel hooajal piiskopilinnuse värvad senisest kaks tundi varem ehk kl 22.

„See on puhtalt turvalisuse kaalutlustel, tahame seda keskkonda tervena hoida,” põhjendas muuseumite juht Anton Pärn linnavalitsusele esitatud taotlust. Tema sõnul kipuvad õhtuti linnuses kogunema pundid ning selleks, et vältida ja vähendada pimedal ajal vandaalitsemist, tahetaksegi linnuseväravad kaks tundi varem sulgeda.

Piiskopilinnuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Hele Otti ütles, et kõige rohkem kiputakse lõhkuma vallikraavis asuval mänguväljakul.

Pärna sõnul on väravate varasema sulgemise teema olnud päevakorral ka varem. Ta lisas, et siiski on erandolukorrad, näiteks linnuses toimuvad kultuuriüritused, mille puhul hoitakse väravaid kauem lahti. „Eriolukorrad on alati lahendatavad ja kultuurisündmusi varasema väravate sulgemine ei puuduta,” ütles Pärn.

Novembrist märtsi lõpuni suletakse linnuse väravad kl 22 ja avatakse hommikul kl 7. aprillist oktoobri lõpuni on linnuseõu avatud kl 7-24. Linnuseväravaid sulgeb ja avab turvafirma USS Security.