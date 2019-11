Juhtkiri: perearstikriis

Haapsalu perearsti Ilme Leova pensionile mineku järel tohtrita jäävat nimistut on valmis üle võtma mitmel pool Eestis perearstiteenust pakkuv Terviseagentuur. See on tänavu juba teine perearstipraksis Läänemaal, kus kohapeal ettevõtjana tegutseva tohtri asemel hakkab tööd korraldama üle Eesti mitmeid perearste koondav firma. Läänemaal oli esimene juhtum Ristil, kus samuti pensionile jäänud peretohtri Hingi Kalbergi nimekirja võttis üle Eesti suurim üld- ja eriarstiabi pakkuja Medicum.

Kui paarkümmend aastat tagasi Eestis perearstisüsteemi looma hakati, pandi seni peamiselt polikliinikutes töötanud jaoskonnaarstid sundvaliku ette – kes edasi töötada tahtis, pidi hakkama eraettevõtjaks. Tehti seda siis üksi või kahe-kolme peale mõne kolleegiga, oli igaühe oma otsus. Selleks, et rentida ruumid ja osta vajalik tehnika, tuli ette sedagi, et pandi kogu oma vara panti. Aastate jooksul on perearstid selgroogu ja iseseisvust kasvatanud.

Samas on paljud perearstid jõudnud pensioniikka ja neile asendajate leidmine, eriti maal, muutub järjest keerulisemaks. Eestis on küll ja küll perearstita nimistuid. Nn perearstikriisis on räägitud isegi võimalusest perearstisüsteem taas riigistada. Sellele seisavad perearstid aga ise vastu, sest nende hinnangul vähendaks see nende iseseisvust.

Nagu ütles Terviseagentuuri juht Madis Tiik, pole perearstid Eestist otsa saanud. Ka perearstide selts on kinnitanud, et peremeditsiini residentuurikohtadele on viimastel aastatel olnud suur tung. Aga sellest hoolimata kukuvad terviseameti korraldatud perearstikonkursid järjest läbi. Võibolla on põhjus selles, et noorem perearstide põlvkond on teistsugune – nad tahavad rohkem ise otsustada, kus ja kui palju vastu võtta, samuti ei taha nad võtta ettevõtlusega seotud riske. Võibolla meie perearstinduse tulevik ongi firmades, kes noortele arstidele sobivaid tingimusi pakkudes nad enda alla koondavad?