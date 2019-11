Täna avab kaubamajas uksed uus pood

Haapsalu kaubamaja. Foto: Urmas Lauri

Täna avab Haapsalu kaubamajas fotopoe kõrval uksed uus pood Spekter.

Poepidaja Imbi Niitsoo ütles, et kaupa leidub noortele ja vanadele, müügil on nii uusi kui ka kasutatuid asju. „Pole tavaline riidepood, on muud ka – suveniire ja majapidamisasju,” ütles Niitsoo. Suurem osa kaubast on toodud Inglismaalt, kus Niitsoo kaheksa aastat elas.

Esialgu saab poes maksta vaid sularahas, kuid et kaubamaja ümbruses on pangaautomaadid, ei näe Niitsoo selles probleemi. Samuti on poes võimalik tingida. „Tahaks odavamini ja kiiremini lahti saada,” põhjendas Niitsoo.

Malle-Liisa Raigla