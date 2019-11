Neeme Suur tahab Risti hooldekodu vallale jätta

Lääne-Nigula võimuladvikus on puhkenud arutelu vallale kuuluvate hooldekodude müümise või vallale jätmise asjus.

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus annaks Risti ja Oru hooldekodud erakätesse. Lääne-Nigula volikogu esimees Neeme Suur jätaks Risti vallale. Suurega sama meelt on Risti kogukonnakogu ja volikogu sotside nimekirja liikmed.

„Risti kogukonnakogu on seisukohal, et Risti hooldekodu võiks olla munitsipaalomandis. Minu seisukoht on sama,” ütles Suur eile Lääne Elule. Sotside ringis on Suure sõnul arutatud, et valla kolmest hooldekodust võiks jääda vallale vähemalt üks. Koluvere hooldekodu on juba erakätes.

