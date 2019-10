Kersti Lõhmusest saab Taebla kooli õppejuht

Kolme kandidaadi seast valis komisjon Taebla kooli uueks õppejuhiks Kersti Lõhmuse. Praegu sotsiaalkindlustusametis töötava Lõhmuse esimene tööpäev koolis on 18. november.

„Eks minu varasem elu on haridusega seotud. Kui nägin kuulutust, et kool otsib õppejuhti, käis peast läbi mõte, et tahaks kooli,” ütles Lõhmus. „Ma loodan, et minust on seal kasu.”

1964. aastal sündinud Lõhmus on lõpetanud Tallinna ülikooli klassiõpetajana ja läbinud sealsamas haridusjuhtimise magistriõppe. Üldhariduskoolis pole Lõhmus varem töötanud, küll aga mitmes Haapsalu lasteaias. Ta on juhtinud kümme aastat Lääne maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonda.

„Lõhmus vastas tingimustele ja sobib meie kooli meeskonnaga hästi,” ütles Taebla kooli direktor Jaanus Mägi.

Mägi lisas, et ootab uuelt õppejuhilt järjepidevust ja püsivust ning uusi ideid. „Et uues koolis oleks ka uus sisu,” ütles Mägi. Taebla kooli uus hoone valmib aasta lõpuks.