Politsei otsib pealtnägijaid, et tuvastada, kes sõitis tennisehalli akendesse

Reede hilisõhtul sõitis Volswageni kaubik Mulla tänaval tennisehalli aknasse, lõhkudes nii klaasid kui ka raamid. Häirekeskus sai teate õnnetusest kell 23.50. Kui politseipatrull kohale jõudis, oli auto otsapidi aknas, võtmed ees, kuid juhti kaubiku juures ei olnud.

Haapsalu politsei vanemuurija Vello Palmitsa sõnul on õnnetuse asjaolud selgitamisel ja esmaspäeval polnud selge, kes avarii põhjustas. Kaubiku omanik on politseil küll teada ja temaga on ka vesteldud. Omanik elab spordihoone lähedal ja pargibki oma sõidukit Mulla tänava ääres. Palmitsa sõnul väidab aga autoomanik, et ta pole õnnetust põhjustanud ega ole kellelgi ka autot kasutada lubanud. Seetõttu on Palmitsa sõnul alustatud kriminaalasi sõiduki omavolilise kasutamise kohta.

Palmits palus kõigil, kes õnnetust nägid, politseiga ühendust võtta telefonil 473 2807 või vello.palmits@politsei.ee.