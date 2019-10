Lihula võib perearstikeskusest ilma jääda

Tervisekeskuste jaoks euroraha küsides lubasid omavalitsused ja haiglad, et keskustes hakkab tööle kindel arv perearste. Ajal, mil perearstikriis üha süveneb, võivad mõned keskused leida end olukorrast, kus osa toetusrahast tuleb tagasi maksta, vahendas ERR.

Ministeerium tervisekeskusi täita 2023. aastani. Kes ka selleks ajaks lubatud mahtu ei taga, peab osa toetusrahast tagasi maksma. Sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste tõdes, et seal, kus perearste jääb keskusesse alla kolme, tuleb projekt lõpetada.

Seesugune saatus võib oodata Lihulat, mille uus tervisekeskus valmib järgmisel aastal. Eurotoetuste saamiseks oli vaja eellepingut kolme arstiga, allkirja andis ka Tõstamaa perearst Madis Veskimägi, kes sinna tööle minna ei kavatsenudki.

„Sõltumata sellest, kas arstid on omavahel tülis, surnud või maha maetud, Lihula vajab seda tervisekeskust, sest ametnikud Eesti vabariigis leidsid, et kolm arsti on karm nõue ja kui kolme arsti ei ole, vaid on kaks arsti, siis mingit tervisekeskust tulla ei saa,“ rääkis Veskimägi. Tema sõnul andis ta lepingule paari aasta eest allkirja, sest Pärnu haiglast 60 kilomeetri kaugusele jääv 5000 elanikuga piirkond vajab igal juhul korralikku tervisekeskust. Veskimäe loodab, et keskus saab siiski valmis ja sinna leitakse uued tohtrid.