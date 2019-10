Silvia Urgas: rahvastepall keelatud, noored ööklubisse

On maailma parim ja halvim asi korraga, et me ei saa valida, kellega koos siia satume.

Kui suhelda ainult nendega, kelle vaateid mõistad, elades täiesti väljaspool endast erinevate inimeste inforuumi, võib elu üpris ühekülgseks muutuda ja areng inimesena seisma jääda. Teisest küljest võib otseselt hulluks minna ja täielikult reaalsustaju kaotada, kui end pidevalt endale vastuvõtmatute arvamustega ümbritseda.

Arvamuste paljusus ja täielik diametraalsus on aegade algusest peale olemas olnud. Aga alati pole me teadnud, mida teine inimene igal hetkel mõtleb. Mitte et nõudlus sellise võimaluse järele kunagi puudunud oleks. Keegi soovis kindlasti juba 15. sajandil, et iga ta mõte reaalajas sadadeni jõuaks. Nüüd on selline võimalus olemas ning kedagi ei peaks üllatama, et see imeline leiutis endaga ka hulgaliselt tülisid kaasa toob.

Eestit viimastel nädalatel raputanud (pseudo)skandaalid puudutasid keelde ja toetusi, mis polnud tegelikult kumbagi. Riigi kolm peamist teemat oleksid nagu Pärnu kultuuriklubi Tempel, rahvastepall ja spordipäevade tulemused. Kuigi kära võib viidata vastupidisele, ei keelatud ühtegi neist ära ega tõstetud ka riigi või kohaliku omavalitsuse poolt erilisele pjedestaalile. Kui õiguskantsler leidis, et kolmandatele isikutele ei peaks avaldama kooli spordipäevade tulemusi, tõstsid mitmed pahaselt häält. Olles koolis hea kõigis teistes ainetes peale kehalise kasvatuse, olin ma alati segaduses, miks me just selles aines pidevalt pingeridu koostama peame. Nagunii oli selgelt näha, kes esimesena staadioniringi lõpetas või kõige kaugemale hüppas – miks seda, kes nendest kaugele maha jäi, veel eraldi afišeerida? Kellelegi ei tulnud pähe koostada pingerida keemia kontrolltöö läbinutest ja seda internetti üles riputada.

