Galerii: kahekümnes Sauna Cup täitis Haapsalu saalid korvpalliga

Reedest pühapäevani peeti Haapsalus 20. korda korvpallivõistlust Sauna Cup, mis tõi Haapsallu ligi 400 korvapalliharrastajat nii Eestist kui ka Lätist, Leedust ja Venemaalt.

Turniirile oli registreerunud 43 võistkonda, kellest mõned pidid võistluse peakorraldaja Rudolf Lumiste sõnul viimasel hetkel loobuma. “Kes ei saanud ikkagi võistkonda kokku ja kes jäid haigeks,” rääkis Lumiste.

Korvpallilahinguid peeti laupäeval neljal väljakul korraga: Wiedemanni spordihoones kahel väljakul ning Haapsalu spordihoone ja universaalhalli väljakutel. Pühapäeval peeti finaal- ja 3.-4. koha mängud Wiedemanni spordihoones.

Võisteldi viies vanuseklassis: naised 20+ ja 40+ ning mehed 35+, 45+ ja 55+. Haapsalu võistkondi oli osa võtmas kolm: Haapsalu P. Päevaklubi, Haapsalus Saunaklubi ja Est-Trans.

Lumiste sõnul osales esimesel Sauna Cupil viis võistkonda, kellest kolm: Haapsalu P. Päevaklubi, Haapsalu Saunaklubi ja Viljandi on osalenud kõik 20 korda.

Kui alguses mängisid ainult meeste võistkonnad. “Vaatasin, et ainult meestega on igav pusida ja kutsusin naised ka,” rääkis Lumiste sellest kuidas turniir kasvama hakkas.

“Ma arvan, et mängijad on rahul ja tahavad tulla. Inimesed on sõbralikud,” ütles Lumiste. Ta lisas, et oktoober on hea aeg turniiri pidamiseks: “Suvi on läbi, lapsed on kooli saadetud, kartul võetud ja on saanud kuu aega trenni ka teha.”

Sauna Cupi mängijad on suuremas osas harrastajad, kuid platsil näeb ka tuntud korvpallinimesid – nii osales Est-Transi meeskonnas Aivar Kuusmaa, Eesti Kontsertlavade meeskonnas oli platsil Eesti korvpallikoondisse kuulunud Andre Pärn.

Naiskondadest osalesid augustis Espoos veteranide maailmameistriks tulnud O.S.K Tallinnast ja viimasele kahe punktiga alla jäänud Riia võistkond Avantis. Kohal oli ka samal võistlusel M 35+ vanuseklassis hõbeda saanud Mooste SK Mõis.

Lumiste sõnul korraldatakse Eestis teisigi sarnaseid korvpalliturniire, kuid need pole nii osavõtjaterohked. Peakorraldaja ütles, et kui praegustele saalidele võtta lisaks ka kutsehariduskeskuse saal, mahuks võistkondi mängima ehk rohkemgi, kuid piirangu seab juba see, et traditsioonilisele laupäevaõhtusele banketiks pole Haapsalus kultuurikeskuse rõdusaalist suuremat saali.

