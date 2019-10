Algav elustamisnädal juhib tähelepanu elustamisoskuste vajalikkusele

Algava nädala kolmapäev on rahvusvaheline elustamispäev, mistõttu soovib terviseamet sel nädalal inimeste tähelepanu juhtida elustamisoskuste vajalikkusele ning julgusele neid kasutada.

Terviseameti peadirektor Merike Jürilo sõnul näitab äkksurmade elustamisstatistika, et Eestis tehakse enne kiirabi saabumist elustamisvõtteid veidi enam kui kolmandikul juhtudest. Riikides, kus elanikkonna koolitamisele pööratakse süstemaatilist tähelepanu, rakendatakse südame elustamisvõtteid enne professionaalse abi saabumist 70 protsendil juhtudel, mistõttu jääb seal ellu iga viies abivajaja. „Statistika näitab, et nii meie oskustes, kuid ilmselt eelkõige julguses teist inimest aidata, on veel arenguruumi,“ ütles terviseameti peadirektor Merike Jürilo, kelle sõnade kohaselt kavatseb terviseamet elustamisteadlikkuse suurendamiseks jätkata tavaliselt oktoobris-novembris korraldatava elustamisvõtteid tutvustava aktsiooni „Sinu käed päästavad elu“ rahalist toetamist. „Selline vabatahtlikkusel põhinev algatus on oma eksisteerimise jooksul vajalikke teadmisi viinud kümnete tuhandete inimesteni. On selge, et selliseid ideid tuleb toetada ja arendada.“

Ka sel nädalal algava aktsiooni raames õpetavad vabatahtlikud instruktorid elustamise põhitõdesid kaubanduskeskustes, kauplustes, koolimajades, raamatukogudes ja ettevõtetes ning ametiasutustes toimetavatele inimestele.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna kiirabi peaspetsialist Kalev Pahla sõnade kohaselt pööravad projektis osalejad sel aastal tähelepanu eelkõige kooliõpilastele, kuid lisaks koolidele külastavad instruktorid ka lasteaedade vanemaid rühmi, kus lähenetakse õpetamisele mängulisemalt. „Lasteaialapsele õpetatakse abivajaja äratundmist ning seda, kuidas hädaabinumbril helistades õigesti suhelda,“ ütles Pahla.

Instruktorid annavad huvilistele ülevaate nii äkksurma olemusest, abi kutsumisest ja kiirabi võimekusest, südamemassaažist kui elustamisseadme AED kasutamisest. Mannekeeni abil mängitakse läbi tüüpiline äkksurma situatsioon, mille lahendamise etappide hulka kuuluvad äkksurma tuvastamine, kiirabi kutsumine ja esmane elustamiseks vajalik tegevus. Taolisi koolitusi on Eestis egiidi „Sinu käed päästavad elu“ all tehtud 2013. aastast, meedikud osalevad aktsioonis töövälisel ajal vabatahtlikena.

Eestis sureb igal aastal südame äkksurma tõttu alla tuhande ning Euroopas ligi pool miljonit inimest. 16. oktoober on päev, mil paljudes riikides juhitakse tähelepanu südame äkksurma puhul antavale esmaabile.

Terviseamet on sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kelle tegevuse eesmärgiks on tervisliku elu- ja õpikeskkonna kujundamisele suunatud rahvastiku tervise poliitika elluviimine tervishoiu-, tervisekaitse-, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete valdkonnas.