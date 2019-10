Randpere: sünnijärgseid kodanikke ei tohi sundida kodakondsusest loobuma

Riigikogu liige Valdo Randpere ütles täna parlamendis Reformierakonna fraktsiooni eelnõu kaitstes, et sünnijärgseid kodanikke ei tohiks panna valima Eesti ja mõne meile sõbraliku riigi kodakondsuse vahel.

Riigikogu lükkas eelnõu esimesel lugemisel tagasi, mis Valdo Randpere sõnul näitab, et eelnõu vastu hääletanud saadikud ei soovi Eestit suuremaks teha ning välismaal elavate eestlastega sidemeid tugevdada.

Reformierakonna eelnõu järgi vabastataks sünnijärgne Eesti kodanik 18-aastaseks saades kohustusest loobuda Eesti kodakondsusest, kui tal on ka mõne teise Euroopa Liidu, Euroopa majandusühenduse riigi või USA, Austraalia, Kanada, Brasiilia või Uus-Meremaa kodakondsus.

Randpere sõnul on praegu vastuolu põhiseaduse ja kodakondsusseaduse vahel, kus põhiseadus ei luba kelleltki ära võtta sünnijärgset kodakondsust, kodakondsuse seadus samal ajal ütleb, et juhul, kui inimesel on tekkinud kaks kodakondsust, peab ta valima neist ühe pärast 18-aastaseks saamist.

Randpere ütles, et eelnõu tegeleb noortega, kelle üks vanem on Eesti, teine aga mõnest teisest kodakondsusest. „Anname neile tunde, et nad on teretulnud Eestisse tagasi ka siis, kui nad on sündinud välismaal. Las nad säilitavad oma juured ja sidemed Eestiga Eesti kodakondsuse kaudu. Las nad kunagi tulevad siia tagasi ja leiavad, et jõle vinge väike riik – siin tahan ma elada, siin tahan ma kasvatada oma lapsed, siin tahan ma panustada ja seda elu edendada,” lõpetas Randpere.