Galerii: Tõrukese lasteaias oli Mihklilaat

Esmaspäeva õhtul oli Tõrukese lasteaias Mihklilaat, kus oli rikkalikult kaupa ja ostjaid.

Laadakauba olid lapsevanemad kokkutoonud – igal rühmal oli oma müügilett. Kõigi rühmade lettidelt leidis midagi magusat – rikkalikult oli kõiksuguseid kooke. Lapsevanemad läksid lasteaiast ära, käes suured kandikud kookidega.

Laada alguses kaunistasid lasteaia kõige suurema rühma lapsed tassikooke, et need müügiks ilusamad oleksid. Just värvikirevad koogid olid need, mida väiksemad lapsed letiääres vanematelt nõudsid. Suurima rühma lapsed olid ise ka ametis müüjana, teistes rühmades oli müügitöö vanemate ja õpetajate õlul.

Lisaks kookidele oli rikkalikult erinevaid hoidiseid – marineeritud kurki ja seeni ning aroonia siirupit. Laadalt leidis ka vanaema vitamiinisalati ja gripisalati. Mida salatid sisaldasid, müüjad ei teadnud.

Ka sai laadalt kõrvitsat, suvikõrvitsat, tomatit, piparmünti, vaarikaid, küüslauku, leiba, aga ka leivajuuretist koos retseptiga.

Müügilettidest veidi eraldi oli kohvik, kus valmisid ostjate silme all vanakooli vahvlid ja väikesed pannkoogid. Oma tassiga tulijad, said tasuta teed või kohvi, tassita tulijatele maksid joogid 50 senti tükk.

Laat ei piirdunud ainult söödavate asjadega – osta sai ka pärgi, seinapilte, pliiatseid, käsitööküünlaid ja mudelautosid. Samuti sai kaubelda kasutatud riietega.

Mihkli laada tulu läheb Tõrukese lasteaia uue mängumaja ostuks.

Arvo Tarmula fotod