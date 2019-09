Haapsalu põhikool ehitatakse tornkraanaga

Reedel lõpetasid töömehed Haapsalu põhikooli ehitustandril tornkraana püstitamise, lähipäevil algab loodetavasti vundamentide valamine.

Alltöövõtja MKM Infra on vundamendikaeviku kaevamisega ühele poole saamas, paigaldatud on ka pinnasevee süvendist väljapumpamise torustik. Kui MKM Infra augusti keskpaigas vundamendisüvist kaevama hakkas, olid ilmad kuivad ning pinnasevee tase oli nii madal, et see süvendisse ei tunginud. Kaevetööde objektijuht Jaan Pillman ütles toona, et kaevetööde positiivseks üllatuseks see, et kaevikusse ei ole põhjavesi tunginud.

Praeguseks on aga sajused ilmad veetaset nii palju tõstnud, et liigvett tuleb torustiku kaudu välja pumbata.

Põhikooli ehituse peatöövõtja on Nordlin Ehitus. Kooliehituse esimene vahetähtaeg on 7. jaanuar, siis peab valmis olema ehituse nulltsükkel ehk kõik, mis esimese korruse põrandast allapoole jääb ja esimese korruse seinad. Järgmine vahetähtaeg kukub 27. jaanuaril – selleks ajaks peab valmima majakarp. Kasutusvalmiduseni peab koolihoone jõudma mais-juunis, et kooli alguseks kõik tehtud saaks.

Haapsalu põhikooli uus hoone saab tähtajaks valmis ja 1. septembril 2020 õpivad lapsed uues koolimajas, ütles Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu Lääne Elule augusti algul.

Haapsalu põhikool

Põhikoolihoone projekteerimise hanke võitis arhitektuurikonkursi võitnud büroo „3+1 arhitektid”. Hoone projekteerimistöö (sh eskiisprojekt, eelprojekt, põhiprojekt, tööprojekt, ehituslik eelarve, autorijärelevalve) kogumaksumus on 357 000, sellele lisandub käibemaks.

Põhikooli ehituse peatöövõtja on Nordlin Ehitus OÜ, sama ettevõte ehitas Haapsallu ka vehklemishalli.

Uue põhikooli ehitamiseks lammutati Nikolai kooli hoone ning ehitati ümber ka Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži ruume.

Haapsalu saab põhikooli ehituseks riigilt 5 miljonit eurot.

Haapsalu uus põhikool peab tööle hakkama 2020. aasta sügisest.

Fotod: Urmas Lauri