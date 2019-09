Haapsalu elanikud tahavad paremaid kõnniteid

Reede hommikuks esitati 2020. aasta kaasava eelarve raha kasutamiseks kümme ettepanekut, millest lõviosa puudutavad kõnniteid ja jalakäijate ohutust.

Esimene ettepanek tuli Urmas Käärilt, kes märgib, et tiheda liiklusega Metsa tänaval ei ole ühtegi tähistatud jalakäijate ülekäigurada. Teiseks tegi ta ka ettepaneku, et välja tuleb ehitada ka Vee tänava kõnnitee kuni Metsa tänavani.

Kõnniteed tahetakse ka Männiku teele: Asuküla peakraavist, kus praegu olemasolev kõnnitee ära lõppeb, kuni Aida tänava ristini kõnnitee. Selle lõigu pikkus on umbes 400 meetrit. „Talvisel ajal, kui teeserva on lükatud lumevallid, on jalakäijad sunnitud seal kõndima sõiduteel. Kõnnitee ei pea olema kõige kallim asfalteeritud või kividega laotud variant, piisab ka killustikpõhjale rajatud paekivisõelmetest teest,“ kirjutab Tõnis.

Merle Hiiemäe soovib Jõõdre külla mänguväljakut. „Jõõdre külas elab väga palju lapsi, aga siin puudub lastel mänguväljak. Olemasoleval mängualal asuvad küll kiiged, kuid need on väga amortiseerunud ja lastele ohtlikud. Ka liivakasti ümbrus vajab värskendust,“ märkis ta.

„Kõnnitee Haapsalu RIMist linnavalitsuseni ära parandada ja lisada linna rohkem istumispinke jalakäijaile!“ kirjutas Valve.

„Tamme tänava maja number 21 otsast kuni Lihula maanteeni on vaja kõnniteed. Praegu on seal eluohtlik liigelda nii jalakäijal, ratastooliga kui ka lapsevankriga. Sügisel ja kevadel on porine ning talvel lumevallid,“ teatas Kadri.

Pille-Riin leidis, et Herjavale Silma ringile tuleks rajada kergliiklustee.

Tõrukese lasteaia peregi tahab siledamat jalgealust. „Haapsalu Vanalinna Lasteaedade alla kuuluv Tõrukese maja (endine Haapsalu Lasteaed Tõruke) pakub mängulusti enam kui sajale lapsele. Mõni aasta tagasi alustati meie õueteede renoveerimisega, kuid suur osa on veel vana asfaltkatte all. Soovime pakkuda lastele siledamat jalgepinda, pehmemat kukkumist ja treenimiseks kaasaegset spordiväljakut.“

Haapsalu piiskopilinnuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Hele Otti hinnangul võiks kaasava eelarve rahaga korda teha linnuseõue avaliku WC.

„Haapsalu linnus on üks olulisemaid linna vaatamisväärsusi ja linnuseala mõnusaks ajaveetmiskohaks linna külalistele ja siinsele elanikule. Linnuseõue on aastakümneid peetud suurepäraseks kontsertpaigaks, mis teeb sellest ilmselt kõige külastatavama koha Haapsalus. Aasta aastalt on saanud suurimaks mureks avaliku WC halb tehniline seisund. Selleaastase linna kaasava eelarve projektiga soovime alustada lossipargi amortiseerunud tualettide kordategemisega,“ kirjutas ta.

OÜ Haapsalu Linna Spordibaaside müügijuht Karel Mölli tegi ettepaneku, et kaasava eelarve raha eest tuleks renoveerida Paralepa skate-park.

„On väga tore, et tänapäeva lastel on lisaks arvutimängudele ka sportlikud huvid ja hobid. Hetkel on väga populaarsed erinevad skate-spordialad (bmx, rula, rulluisud ja eriti tõukerattad). Esitan ettepaneku Paralepas asuva vana skatepargi renoveerimiseks. Vana park on amortiseerunud ning lastele ohtlik. Väikesed kohtparandused pole jätkusuutlik lahendus. Uus park on küll olemas, kuid enamasti ülerahvastatud. Lisaks vana skate-pargi korrastamisele tuleks sinna paigaldada lõhkumiste ja vägivalla vältimiseks ka korralik videovalve, mis on ühendatud politsei jälgimissüsteemiga. Lisaks vanade elementide korrastamisele võiks vahendite piisamisel juurde ehitada ka mõni uue ja huvitava elemendi, mida staadioni skate-pargis pole.“

Hea linlane, mille jaoks peaks kasutama järgmise aasta kaasava eelarve raha?

Haapsalu linnavalitsuse kodulehel saab oma ettepaneku kirja panna.