Haapsalu linnusemuuseum on arhitektuuripreemia nominent

Haapsalu piiskopilinnuse külastuskeskus-muuseum on kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali tänavuse aastapreemia üks nominente.

Haapsalu linnusemuuseumi kõrval kandideerivad aastapreemiale Eesti kunstiakadeemia uus hoone, Arvo Pärdi keskus, Suure-Jaani tervisekoda, Eesti suursaatkond Moskvas, kommunismiohvrite memoriaal Maarjamäel, Valga ja Võru keskväljakud, Roseni hotell-korterelamu-büroohoone, Maakri kvartal ja Park Hotel Viljandi.

Samuti kandideerivad kultuurkapitali aastapreemiatele näitused „Oma tuba. Feministi küsimused arhitektuurile“, „Liginull”, „Nõrk monument“, „Uude Maailma! Eesti arhitektid Torontos“, „Uuri ruumi!“, Bernt Notke maali „Surmatants” uus ekspositsioon Niguliste muuseumis, raamat ja välinäitus „Tartu Toomkirik“ ning nimeliselt Jaak-Adam Looveer ja Ilona Gurjanova.

Lisaks arhitektuuri sihtkapitali aastauhindadele antakse arhitektuurivaldkonna loomeliitude aastapreemiad. Kokku esitati arhitektuuripreemiatele ligi 200 ettepanekut, millest välja valiti 65.



2019. aasta arhitektuuripreemiate kuraatori Aljona Galazani sõnul on kõik valitud teosed tunnustust väärt. „Tervikuna näitavad nominendid meie arhitektide kõrget taset, loovust ja võimekust luua mitmekesine ja ainulaadne ruum kõigile. Sel aastal on preemiatele nomineeritud avalikud sise- ja väliruumid ning hooned, mis on rõõmustav, sest just nii jõuab tipptasemel ruumiloome inimeste vaatepilti ja elukeskkonda,“ rääkis Galazan. „Meie arhitektide tööd ja loomingut teadvustatakse, väärtustatakse ja võetakse järjest rohkem omaks. Kvaliteetne ruum harib, arendab head maitset ja tõstab kultuuritaset. Selle nimel me töötamegi.“