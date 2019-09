Polygoni etendus „Eesti 101” tuleb reedel kultuurimajas

Sel reedel mängivad Polygoni teatrikooli Haapsalu ja Tallinna stuudiote õpilased ühist etendust „Eesti 101” Haapsalu kultuurimaja väikses saalis.

Haapsalu stuudio õpilased õppisid ära Jüri Tuuliku „Taevaredeli”. See on lugu mehest, kes ehitab redeli, et need, kellele maapealne elu ei meeldi, saaksid taeva ära minna. „Imponeeris väikese koha elu ja see, kuidas muu maailm sinna sisse tungib,” ütles Polygoni juht Tamur Tohver.

Samal ajal töötas Tohver Tallinnas oma teise kursusega Jakob Karu „Asjade seisuga” – sootuks tänapäevasema tükiga, mis kunagi lavastati NO teatris. „Korraga tundus, et täiesti erinevad materjalid sobivad, sest räägivad samast asjast,” ütles Tohver. Mõlemad on eesti algupärandid, mille tegevus jääb eri aegadesse. „Jõudsime lõpuks järeldusele, et ega me Eesti vabariigi teise tulemise järel suurt kaugemale ole jõudnud,” märkis Tohver.

Nii ühendaski Tohver kaks lavastust pealkirja alla „Eesti 101”. Etendust mängiti mais ja juunis: Tallinnas Vabal Laval ja kahel korral Haapsalus Beguta taimetoidukohviku õuel.

Sel reedel näeb etendust viimast korda.