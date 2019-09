Galerii: peaminister käis Osmussaare eluga tutvumas

Täna tegi ametliku visiidi Osmussaare peaminister Jüri Ratas, kellele see oli üldse esimene kord Osmussaarel käia.

Osmussaare saarevaht Rita Koppel tutvustas peaministrile ja tema saatjatele saare tähtsamaid vaatamisväärtusi: kabelivaremeid, külakohta ja rannakaitsepatareid, samuti ronis Ratas Osmussaare majaka tippu. „Väga ilus, tõesti väga ilus,” ütles peaminister majaka rõdult saart silmitsedes.

Visiit Osmussaarele polnud siiski pelgalt väljasõit eksootilisele saarele, vaid peaminister ja temaga kaasas olnud nõunikud küsisid Osmussaare elanike igapäevaelu ja murede kohta.

Koppeli sõnul on osmussaarlaste üks suuremaid muresid seotud loomade, loomasööda ja tehnika üleveoga, mis veeteede ameti alust tellides on väga kulukas. Lahenduseks oleks pargas, mida saaks olemasolevale paadile selppi panna, kuid selle hankimine käib saarerahvale üle jõu. Ratas ütles, et mullu Pakri saartel käies tundsid ka ka sealsed elanikud sarnasest pargasest puudust.

Saarelt lahkudes tõdes peaminister, et väikesaarte elanike mured on paljuski sarnased: „Enamasti on need seotud transpordiga, infrastuktuuriga, ühendusega, jäätmetega jne. Ma ei ütleks, et Osmussaarel selle poole pealt midagi väga teistmoodi oleks.”

Peaministri külaskäik Osmussaarele oli osa suuremast saarte ringreisist, tutvumaks nende eluoluga ja arutamaks lahendamist ootavaid küsimusi. Varem on Ratas külastanud Abruka, Aegna, Kihnu, Ruhnu, Naissaare, Pakri ja Prangli saari ning Kesse-, Kõinastu- ja Manilaidu. Veel on plaanis külastada Vilsandit.

Fotod Arvo Tarmula