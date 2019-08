EELK piiskop Tiit Salumäe: Anneli Ammas oli hästi avatud inimene

Ajakirjanikku ja Lääne Elu üht asutajat Anneli Ammast meenutab EELK piiskop Tiit Salumäe:

„Anneli Ammas oli Haapsalu püha Johannese koguduse liige, ajalehe Eesti Kirik kolleegiumi liige ja koguduse nõukogu auliige. 2006. aastal pälvis ta koguduse teeneteristi meediatöö eest.

Minu side Anneli ja Andres Ammasega on olnud väga pikk, Anneliga alates tema leeris käimisest ligi 30 aastat tagasi. Pärast seda oli meil temaga tihe koostöö.

Tutvusin temaga Andres Ammase kaudu, kellega tekkis kontakt üsna varsti pärast seda, kui ma 1970ndatel Haapsallu tulin.

Anneli lõi kaasa kõiges. Kui Eesti Kiriku kolleegium vajas inimest, kes tunneks ajakirjandust ja kirikumaastikku, ning me ta appi kutsusime, siis ta ei kahelnud hetkekski. Tal oli soov ja ka oskus asjadest selgesti rääkida. Teoloogilised ja usuteemad ei ole sellised, millest oleks väga lihtne lühidalt ja selgesti kõnelda, aga tema sai sellega hakkama nii hästi, kui see on üldse võimalik.

Minu viimane kohtumine temaga oli läinud esmaspäeval, kui ma käisin teda kodus vaatamas. Rääkisime sellest, mis seisis paratamatult ees. Ta oli valmistunud ja teadis, mis teda ootab. Ega neid inimesi palju ole, kes oskavad sellele vaadata ja sellest rääkida nii rahulikult. Kui ta üldse midagi soovis, siis – nagu me kõik – ehk seda, et lõpp ei oleks liiga vaevaline. See talle tõesti ka anti.

Inimesena oli ta hästi avatud. Ajakirjanikuna oma intervjuudes läks ta nii sügavuti, kui see oli vähegi võimalik. Eesti ajakirjandusmaailm on kaotanud väga tõsise tegija.”