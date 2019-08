Linnavalitsus ehitab Sireli tänava laiemaks

Haapsalu Sireli tänav kasvab umbes meetri jagu laiemaks, sest suure tõenäosusega saab just sellest linna õpilaste peamine koolitee.

Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu rääkis, et Sireli tänava elanikud andsid juba varem märku, et midagi tuleb ette võtta – see on kitsas, umbes nelja meetri laiune ilma kõnniteedeta tänav, mille servas mõlemal pool on haljasala.

„Elanikud on teada andnud, et Sireli tänaval on kaks probleemi. Üks on see, et autod armastavad seal kihutada, aga lapsed lasevad talvel Võllamäest alla, mis tekitab seal liiklusohtlikke olukordi,” rääkis Mäesalu.

