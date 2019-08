„Haapsalu legend” – lihtne lugu hobuste ja tulevärgiga

Haapsalu valge daami etendused on fenomen, kust kõrget kunstilist väärtust otsima ei peaks.

Vähemalt ei tohiks see olla eesmärk omaette. Mis ei tähenda, et seda sealt leida ei võiks. 40 aasta jooksul on lugu Maarjamaa kuulsaimast kummitusest mängitud kõikvõimalikes variatsioonides laulumängust balleti ja oratooriumini välja. Enamasti on kaasatud peale harrastajate ka professionaale. Mis iseenesest ei tähenda, et sel juhul oleks lavastus a priori kuidagi parem. Aga nagu öeldud, see polegi tähtis. Sest nagunii käivad Valget Daami augustiöös vaatamas igal aastal sajad inimesed ning seda juba 40 aastat järjest. Pole mingit alust arvata, et see edaspidi nii ei oleks.

