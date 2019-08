Läänemaa naiste jalgpallimeister on Haapsalu

Reedel selgiitati Lihula jalgpalliväljakutel naiste jalgpalli Läänemaa meistrivõistluste medaliomanikud. Aastate eest on välja kujunenud formaat, et saalimeistrid selguvad Taeblas ja õuejalgpallimeistrid Lihulas. Kuigi Lihula on paar aastat ametlikult olnud Pärnumaa, kuid hingelt Läänemaa, on naiste jalgpallimeistrite selgitamine jäänud väljakujunenud mustri juurde.

Käesoleva aasta Läänemaa naiste jalgpalli meistrivõistlustest võttis osa kolm naiskonda. Meistrid selgitati õuejalgpalli reeglite järgi. Lühendatud mänguaeg, vähem mängijaid platsil, suluseisu ei fikseerita. Esindatud olid Haapsalu, Lõuna-Läänemaa JK ja Pärnu JK Vaprus naiskonnad. Just Pärnu JK Vapruse naiskond päästis selle aasta turniiri, muidu oleks meistrivõistlused jäänud pidamata.

Turniiri kohta saame öelda ainult kiidusõnu. Kõik mängud olid ülihuvitavad ja kindlasti ka korraliku tasemega. Nii meie oma naiskonnad Haapsalu ja Lõuna-Läänemaa JK, kui Eesti naiste II liigas mängivad külalised Pärnust seda palliplatsil ka demonstreerisid. Kõik mängud olid väga pingelised ja lõppesid üheväravaliste vahedega. Meistritiitlit otsustavas kohtumises löödi võiduvärav näiteks mängu viimasel minutil penaltist.

Läänemaa naiste 2019 aasta jalgpalli meistrivõistlused olid viimaste aastate kõige väravatevaesemad. Kindlasti kõneleb see kaitsemängijate ja väravavahtide heast tegutsemisest. Kokku löödi turniiril kuus väravat. Ja märkima peab, et seda tegid kõik erinevad jalgpallurid.

Läänemaa naiste jalgpalli meistritiitli võitis Haapsalu naiskond. Järgnesid Pärnu JK Vaprus ja eelmise aasta meister Lõuna-Läänemaa JK.

Parima mängija eriauhinna pälvis Haapsalu naiskonna kaitsemängija Kristina Ivaškiva, parim väravavaht oli Pärnu JK Vapruse puurilukk Kadi Meresaar.

Läänemaa naiste jalgpalli hetkeolukord on väga keerulises seisus. Võistkondi lihtsalt pole ja ka viimastel aastatel spetsiaalselt paariks Läänemaa võistluseks naiskondade moodustamine on tekitamas probleeme.

Tegelikult peaks huvi tekitamine ja võistlemine algama koolispordist. Kuid nagu viimane, kevadine Läänemaa koolispordiliidu poiste 4-6.klasside turniir näitas, on ka seal probleeme. Kui parimas pallimängueas poiste koolide turniirilt võtab osa ainult kolm erinevat kooli, siis mis me veel tüdrukute võistkondadelt ootame.

Samas on Läänemaa tüdrukute-naiste jalgpallil viimasel kümnel aastal väärt ajalugu. Taebla spordiklubi ja Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi medalid Eesti noorte meistrivõistlustelt on selle tõestuseks. Lisaks on nii Taebla, kui ka Lihula gümnaasium võitnud palju medaleid Eesti koolispordi liidu meistrivõistlustelt. Lisaks on mõlemad klubid kasvatanud kokku üle kümne Eesti noorte, või täiskasvanute koondislast ja mitmeid Eesti naiste meistrisarjamängijaid.

Läänemaa meistrivõistlused naiste jalgpallis

Haapsalu: Ketlin Sirel, Mariliisa Murumäe, Jana Kardin, Lisett-Mary Aasmaa, Mette Mirja Moumets, Kairit Poks, Kätlin Luur, Ulrika Tülp, Kristina Ivaškiva, Kersti Riil. Treener Ulrika Tülp Pärnu JK Vaprus: Kätlin Madison, Kelly-Ly Tomingas, Beatrice Karpuhhina, Kadi Meresaar, Liisa Usta, Laura Usta, Kristel Ojaste, Jana Mäeväli, Kaja Jaakson, Maarja Virula. Treener Jakob Tomson. Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi: Janet Peet, Kai Simpson, Anni Ratas, Egle-Riin Korju, Regle Kurnim, Anna Luuk, Trinity Õismets, Janne-Ly Siimon. Treener Jaanus Getreu.

Juba 7.-8.septembril selgitatakse Lihulas taas jalgpallimeistrid. Sellel korral Pärnumaa parimad. Laupäeval, 7. septembril on jalgpalliväljakud naiskondade päralt. Pühapäeval, 8. septembril selgitavad meistri meeskonnad.