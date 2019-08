Coopi vanalinna poe hoovi kavatsetakse ehitada ridaelamu

Tarbijate ühistu vanalinna poe hoovis kunagi asunud laohoonete asemele on omanikul kavas ehitada ridaelamu.

„See on praegu alles nii toores asi, et ma sellest veel ei räägi, alles käivad kooskõlastused,” ütles Haapsalu tarbijate ühistu juht Raimond Lunev. „Mina ei räägi, teised ei räägi ka. See on alles nii õrnal tasemel, et praegu pole mõtet pasundama hakata.”

