Muhu väina regati teisel etapil jõudsid Matilda 4, Black Bird ja Lagle III esikolmikusse

Esmaspäeva hommikul Haapsalust Kuivastusse viinud 62. Muhu väina regati teisel etapil olid omas klassis taas esikolmikus Haapsalu jahid Matilda 4 ja Black Bird, kes mõlemad lõpetasid kolmanda kohaga.

Folkbootide klassis võitis alus Kalevi jahtklubi alus Lind, kus roolimeheks haapsallane Vaiko Vooremaa, läänlaste-saarlaste ühismeeskonnaga Lagle III lõpetas ORC III klassis teise kohaga.

ORCI klassis võistleval Matilda 4 (kapten Koit Pauts) õnnestus etapi esimene osa suurepäraselt. „Teisel poolel oli kõvem tuul ja ei leidnud õiget sõitu,” ütles Matilda 4 omanik ja meeskonnaliige Arne Veske. Ta lisas, et üks põhjus on ilmselt see, et meeskond on saanud alusega vähe trenni teha. „Läheb veel aega, enne kui alus omaseks saab,” lisas Veske.

ESTLYS III klassi esimese etapi võitnud Black Bird pidi teisel etapil leppima kolmanda kohaga. Samas klassis võistlevatest Haapsalu jahtklubi alustest oli Ragamuffin (Sander Saarik) 14. ja Tuuslar (Erko Sepp) 20. kohal.

Klassis ESTLYS I lõpetas Haapsalu jahtklubi jaht Chantal (Ingar Lao) 24 võistleja hulgas teise etapi taas 12. kohaga.

Kõige arvukamas 30 osavõtjaga ESTLYS II klassis võistelnud Hilja (Villem Reinaas) lõpetas teise etapi 25. kohaga.

Teisipäeva hommikul stardivad võistlejad, 131 paatkonda 750 purjetajaga Kuivastust Roomassaarde.