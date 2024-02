Muhu väina regatt lõpeb tänavu Haapsalus

Pärast aastast vaheaega on sel suvel taas Haapsallu oodata Muhu väina regatist osavõtjaid. Kui kaks aastat tagasi regatt algas Haapsalus, siis tänavu toimuv regatt lõpeb siin, teatasid regati korraldajad.

Sel aastal juba 67. korda purjetatav Eesti vanim ja suurim purjeregatt algab Tallinnas ja seda mitmel põhjusel. Viimati oli regatt Tallinnas 2020. aastal, kui viimase etapina purjetati Tallinna lahel Olümpia ring meenutamaks 40 aasta möödumist Tallinna Olümpiaregatist. Sel suvel on regati peakorraldajal Kalevi Jahtklubil aga heameel avada oma sadam Tall Ships Races puhul, seda enam, et sadam saab kevadel valmiva sadamahoone tõttu uue näo ja võimalused, et võõrustada mõlema regati külalisi ja osalejaid.

Regati avamine on Tallinnas Kalevi jahtklubi sadamas laupäeval, 13. juulil õhtul tänavuse Eesti Laulu konkursi võitnud Puuluup kontserdiga.

14. juulil moodustavad Muhu Väina regati jahid aga eskaadri ja liituvad pidulikus Mereparaadis Tall Ships Races enam kui 60 purjelaevaga, mis on üsna väikestest purjekatest kuni saja meetri pikkuste 50-meetriste mastidega hiiglasteni välja. Need purjelaevad teevad Tallinna Lahel Pirita teelt hästi jälgitava auringi ja suunduvad siis selle uhke mereparaadi järel Tallinnast järgmisse sadamasse Klaipedas, Leedus.

A. Le Coq 67. Muhu Väina regati esimene võistluspäev on esmaspäeval, 15. juulil, kui purjetatakse lühem avamereetapp ehk Tallinna ring. Teisipäev jätkub Tallinnas lühirajaformaadis, purjetajate keeles „vorstisõitudega“ vastu- ja allatuule rajal ning seda siis suure hulga ja erineva suuruse ja kiirusega jahtide tõttu kahel võistlusalal.

Kolmapäeval, 17. juulil ootab purjetajaid ees tänavuse regati kõige pikem etapp Tallinnast Hiiumaale Kärdlasse, kus regatilisi võõrustavad Jahtklubi Dago ja Kärdla Sadam. Südasuvel enamasti valitsevate läänetuulte tõttu võib see etapp purjetajatele vastutuules krüssates üsna suuri väljakutseid pakkuda. Samas – liiga vähese tuulega võib see samas ka ajaliselt väga pikaks venida.

Igal juhul lubab regati võistlusteade sõltuvalt eelneva võistlussõidu kestusest ja ilmastikuoludest järgneval päeval anda vaba päeva osadele või kõigile võistlusklassidele. Loodame, et seda tegema ei pea ja neljapäeval, 18. juulil saab Kärdla lähistel purjetatud regati neljas etapp – Kärdla ring.

Reede, 19. juuli toob regati distants jahid tagasi mandrisadamasse Haapsalus. Aastaid on Haapsalu linn olnud Muhu Väina regati lahke võõrustaja – nii ka sel aastal koos Haapsalu jahtklubiga. Haapsalu külalislahkust saavad regatilased nautida kaks päeva, sest viimasel võistluspäeval purjetatakse regati viimane etapp Haapsalu ring laupäeva 20. juuli õhtuks selguvad A. Le Coq 67. Muhu Väina regati võitjad.

Rohkem infot regati kohta www.muhuvain.ee