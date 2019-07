Suur galerii: läänlased tantsupeorongkäigus

Täna Tallinnas toimuva XII noorte laulu- ja tantsupeo “Mina jään” rongkäigus marssis ligi 40 000 last, noort ja täiskasvanut. Läänlasi oli laulupeorongkäigus tuhatkond.

Läänemaa kolonn marssis rongkäigus täiestu uue kujundusega. Enam ei jagatud pidulisi omavalitsuste järgi, nagu seda seni on tehtud, sest pärast haldusreformi on Läänemaal nii vähe omavalitsusi, et pole mõtet lahterdama hakata.

Uus atribuutika koosnes 40 eri kujundusega nelja värvi vapikilbist – Läänemaa on punane, Haapsalu kuldne, Lääne-Nigula roheline ja Vormsi sinine. Vapikilpide teisel poolel on vanad mustvalged fotod Läänemaa muuseumi kogudest, mis andsid ülevaate Läänemaa laulupidude üle saja-aastasest ajaloost. On ka foto Läänemaa esimesest, 1896. aastal peetud laulupeost, kus osales ka Miina Härma. Igal fotol on aastaarv ja seletus, mis on pildil.

Fotod Peeter Langovits