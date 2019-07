Tantsupeorahva seni suurim üllatus on hea ilm

Kardetud vihm pole tantsupeo proove seganud ja kõik Läänemaa rahvatantsijad Tallinnas on terved, kinnitas eile Läänemaa rahvakultuurijuht Marju Viitmaa (pildil).

Ligi 400 Läänemaa rahvatantsijat sõitis Tallinna pühapäeva hommikul. Samal päeval algasid ka tantsupeoproovid, mis lõppevad täna õhtul peaprooviga. „Ilm on olnud täiesti super meie kasuks,“ ütles rahvatantsurühma West juht Vaido Toomsar. „Kui laupäeval nädala ilmateadet vaatasime, oli see nii hirmsaid ähvardusi täis, et sai mitu vihmakeepi kaasa võetud, aga tänaseni pole neid vaja olnud. Teisipäeva õhtul ja öösel tuli vihma, aga siis polnud enam proove.“

„Ei ole vihma, ei ole külma, ei ole ühtegi haiget,“ ütles Marju Viitmaa. „Seni pole vaja olnud isegi koolimaja kütet sisse panna, kuigi koolijuhtidega on meil kokkulepe, et vajadusel seda tehakse.“

Läänemaa tantsijad on Tallinnas majutatud Koidu tänava humanitaargümnaasiumi majja üsna kino Kosmos lähedal. Esimestel päevadel pidi osa tantsijaid ka pikemaid retki ette võtma. Näiteks Westi tantsijad jõudsid esmaspäeva hommikul harjutada Lasnamäel Kuristiku gümnaasiumi staadionil, päeval Kalevi staadionil ja õhtul jälle Lasnamäel. Nüüd on kõik proovid aga Kalevi staadionil, kus toimub ka tantsupidu. „Kuna Kalevi väljak on nii lähedal, käime seal jala,“ ütles Viitmaa. „Sinna jõuab 20 minutiga.“

Tantsijad annavad laulu- ja tantsupeol kolm kontserti – ühe täna ja kaks homme. Laupäeval võtavad nad osa rongkäigust ja saavad siis soovi korral tasuta laulupeole. „Tantsupeoliste kojutulek on meil plaanitud laupäeva õhtule, nii et nad näeks peotule süütamise ja kontserdi esimese osa ära,“ ütles Viitmaa. Bussid tulevad läänlastele laulupeole järgi üheksa paiku õhtul.

Tantsupeokava esimene läbimängimine oli eile pärastlõunal. „Seni kõige parem tantsupeo kava oli kümme aastat tagasi „Mere pidu“. Praeguse tervikut ei ole ju veel näha saanud, aga selle põhjal, mis ma olen näinud, tundub, et võib tulla sama hea,“ ütles Vaido Toomsar.

Esimesed Läänemaa ligi 600 lauljast jõuavad Tallinna täna hommikul ja jõuavad koju tagasi pühapäeva öösel. Lauljad majutatakse Pae tänavale Lasnamäe gümnaasiumi. „Samad kohad mis eelmisel peol. Tõesti, kaks korda on meil väga öömajadega vedanud, sest need on esinemispaikade lähedal,“ ütles Viitmaa.