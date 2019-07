Haapsalu uksetehas ületas iseenda ootusi

Haapsalu uksetehase 2018. majandusaasta kujunes loodetust paremaks. Peale mullu tehtud investeeringu uute seadmete ostmiseks kerkib sel aastal üle 3 miljoni euro maksev uus tootmishoone.

Haapsalu uksetehase käive tõusis mullu veidi rohkem, kui plaaniti, puhaskasum oli aga lausa 43 protsenti suurem kui 2017. aastal.

„Ütleme nii, et on päris head ajad olnud – majandusel läks eelmisel aastal hästi. Heale aastale lisaks oleme saanud ka valida objekte, mis meile endile rohkem meele järgi on ja rohkem sisse toovad,” võttis Haapsalu uksetehase juht Ago Soomre mulluse edu põhjused kokku.

