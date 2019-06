Galerii: rannarootslaste retseptiraamat sai kaante vahele

Täna esitleti Einbi küla aastakoosolekul rannarootslaste retseptiraamatut “Meie maitsete Noarootsi”.

Retseptiraamatu projekti vedas Eero Reinu, kes pani kokku raamatu tekstilise poole. Ja superkokk Rain Käärst tegi vanad rannarootsi toidud tänapäevasele inimesele suupäraseks.

Raamatu idee autor on Einbi külas elav Peeter Lepik. Tema mõte oligi et retseptidele lisaks oleks raamatus olemas ka lood Noarootsi küladest: kust on pärit nende nimed, kuidas küla on tekkinud. Ja et kõik oleks kirjas nii eesti kui ka rootsi keeles.

Rain Käärst lisas neile kõigile midagi omalt poolt juurde, püüdes need teha moodsaks, mõnusaks ja päriselt tarbitavaks. Merilin Kaustel-Lehemets oli teine suur võlur, kes andis raamatule juurde pildi-ilu.

Einbi küla aastakoosolekule külaseltsi Tokkroosi majja tulnuile pakuti Rannarootsi suppi ehk liha-klimbisuppi (Svenskbygdens soppa eller kött- och klimpsoppa) suppi, mis oli keedetud raamatu piltide autori Merilin Kaustel-Lehemetsa leitud retsepti järgi.

Einbi külavanem Monika Miilsaar ütles, et külapäeva peeti tänavu kuiendat korda. Esimestel aastatel käinud kokkusaamise korraldamine külakorda, kuid 2017. aastal sai külaselts toonaselt Noarootsi vallalt kümneks aastaks kasutada Tokkroosi villa kinnistu.

Rannarootslaste kuldaegadel oli neid Eestis ligi kümme tuhat. Viimasel rahvaloendusel 2011. aastal saadi neid kokku vaid 375.

Fotod: Urmas Lauri