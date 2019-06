Haapsalu linn paneb üürimajja veerand miljonit

Haapsalu linnavalitsus investeerib Niine tänavale kerkiva üürimaja ehitusse kaasrahastusena 250 000 eurot.

Projekti kogumaht on eeldatavalt 1,9 miljonit eurot. Sellest poole sai Haapsalu Linnamajanduse AS Kredexilt – toetussumma on 915 078 eurot. Teise poole summast ehk 922 278 eurot peab ehitusse investeerima Haapsalu Linnamajandus. Mullu novembris üles Peeter Vikman toona aselinnapea rollis olles, et linnaettevõtte jaoks on see projekt liiga kallis.

