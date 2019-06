Leht seab kahtluse alla Helme suvila ehituse seaduslikkuse

Rahandusministri Martin Helme suvila võis kerkida Lääneranna valda seadusi rikkudes.

Jutt käib kunagise Pärlselja pioneerilaagri naabruses Matsi rannas asuvast kinnistust, mis kuulub kinnisturaamatu andmetel Helmele alates 2016. aastast, kirjutab Õhtuleht.

Ministri sõnul on sellel asuv elumaja vaid mõned aastad vana. Maa-ameti aerofotod näitavad, et hoone hakkas kerkima 2015. aastal. Nüüd on see valmis, aga ehitisregistris pole seda maja kirjas. Ühegi ametliku registri järgi polegi hoonet justkui olemas.

Helme ütleb, et pole maja ehitisregistris arvele võtnud, sest see ei ole veel täielikult valmis. „Terrass vajab veel tegemist,“ põhjendab ta. „Mul on sellele majale ehitusluba ja kui terrass on valmis, siis võtan registris arvele.“

Aga ministri pere – naine ja viis last, elavad majas juba sees. Tuleohutus- ja elektrinõuded, kasutusload, kõik on ju ametlikult puudu. Sellises majas ei tohiks elada. Võtke see maja esmajoones kiirelt arvele, tegi Õhtuleht ministrile ettepaneku.

„Mulle ei meeldi, et te seal kohal käisite,“ teatab Helme vastu.

Võimalik uudispomm lõhkeb selle loo kontekstis aga alles päev pärast seda Toompea vestlust. Siis, kui Õhtulehtsuvemaja asukohaks olevast Lääneranna vallast oma lisaküsimustele vastused saab. Selgub, et rahandusminister võis ehitusloa olemasolu kohta üldse vassida. „Sellele katastriüksusele pole ehitusluba väljastatud,” teatab valla ehitusspetsialist Vjatšeslav Fomtsenkov.

Nüüd peab vald otsustama, mis edasi. „Elumajas, millele ei ole väljastatud kasutusluba, ei saa elada. Karistus määratakse, kui hoone on üle vaadatud,“ lubas Fomtsenkov.

Karistus võib tähendada tuhandete eurode suurust rahatrahvi.