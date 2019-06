Galerii: lastekaitsepäeva jalgpalliturniir toimus Metskülas

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi kutsus juba kaheteistkümnendat aastat oma noored spordilapsed koos oma vanematega perepäevale, kus toimus lastekaitsepäeva jalgpalliturniir.

Sellel aastal toimus perepäev 1.juunil Metsküla algkooli jalgpalliväljakul. Lastekaitsepäeva jalgpalliturniiri mõte on tuua koos sportima ja toredat päeva veetma klubis treenivad noored koos oma vanemate ja vanavanematega. Jalgpallipäev on toimunud kõikides selle piirkonna külades. Üks päeva mõte ongi kodukoha, koduküla tähtsustamine, ning lapse kodu ja lapsepõlve tähtsuse esile toomine. Eelmistel aastatel on jalgpalli sellel päeval mängitud Lihulas, Virtsus, Vatlas, Tuudil, Massus, Kõmsil, Kirblas. Kõikidest nendest asulatest käivad või on käinud lapsi Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi treeningutel.

Kui perepäeval lapsed kokku tulevad, siis esindavad nad palliplatsil just oma elukohta, seda küla kus nad elavad. Kuigi paljud lapsed käivad erinevatest asulatest ühes koolis, siis sellel võistlusel hoiavad nad aga oma elukoha lippu kõrgel. Nii võis ka selle aasta turniiril näha Karuse-Vatla ühistiimi, Massu küla võistkonda, lisaks Lihula, Kõmsi ning muidugi Metsküla noori jalgpallureid. Kuid jalgpallipäeval ei toimu ainult turniirid.

Läbi aastate on päevaprogrammis olnud erinevaid tegevusi kõigile. Sellel aastal toimus perede vaheline löögivõistlus, Metsküla kool tegi lastele töötoa, toimus laste ja lastevaheline jalgpallilahing, ning maitsva lõunasöögi valmistasid Naiskodukaitse Lõuna-Läänemaa jaoskond.

Alati on lastele üheks huvitavamaks päevaosaks kohtumine tippjalgpalluritega, kelle korraldajad lastele külla on kutsunud. Nende aastate jooksul on meie lastega kohtumas käinud kindlasti terve Eesti koondise täis jalgpallureid. Eesotsas Martin Reimi, Marko Kristali, Alo Bärengrubi, Enar Jäägeri ja paljude teiste tippudega. Nüüd oleme ringiga jõudnud punkti, kui tippe pole vaja enam kaugelt otsida. Sellel aastal tulid lastele tervitussõnu ütlema meie oma klubi kasvandikud Rocco Mõtt ja Reno Mark. Mõlemad poisid alustasid ise ka sellel perepäeval mängimist 12 aastat tagasi ja esindavad nüüd Pärnu JK Vapruse klubi värve. Nad mõlemad on mänginud kaks aastat Eesti meeste meistrisarjas ja esindanud erinevaid Eesti noortekoondisi. Lastele rääkisid nad treeningutel osalemise tähtsusest, töökusest ja sellest, et väikese maakoha jalgpalliplatsilt on võimalik samuti spordis kaugele jõuda. Lapsed tänasid neid suure aplausiga.

Turniirid peeti kahes grupis. Nooremate võistluse finaali pääsesid Metsküla ja Lihula võistkonnad. Seal pani koduvõistkond oma paremuse 1:0 maksma ja jättis turniirivõidu koju. Kolmas oli Kõmsi võistkond. Vanemas grupis tuli turniirivõitja selgitada peale 0:0 lõppenud finaalmängu penaltiseerias. Lihula võistkond suutis 2:1 selles põnevas duellis Karuse-Vatla ühisvõistkonna seljatada. Kolmas oli Massu küla.

Perede löögivõistlusest võttis osa 24 perekonda. Võistkond koosnes nagu ikka lapsest ja lapsevanemast. Järgmisse ringi pääses pere, kelle mõlemad liikmed penaltipunktilt väravavahi üle suutsid mängida. Neid peresid oli lõpuks kolm, perekond Leemets, Lomp ja Vestli.

Päeva naelaks kujunes taas laste ja lastevanemate vaheline jalgpallilahing. Laste vastu astus 25 ema-isa. Kui vanemad olid kõik korraga väljakul, siis lastevõistkonnad vaheldusid külade kaupa. Toreda sõprusmängu võitsid sellel aastal lapsed 3:2.

Lastekaitsepäeval paistis läbi toreda ürituse päike meie tublidele lastele ja vanematele.

Fotod Kaarel Kaisel