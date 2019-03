Kolm levinumat eksiarvamust seoses bensiini suurenenud biokomponendi sisaldusega

Viimastel päevadel on meedias levinud mitu ekslikku väidet ja pooltõde seoses aprillist bensiinile 95 lisatava biokomponendi senisest suurema osakaaluga. „Märkimisväärne osa meedias levinud infost on poolik ning muudatuse sisu kiputakse üle dramatiseerima. Enamike tavatarbijate jaoks ei muuda suuremale biolisandi sisaldusele üleminek midagi, ei tarbimisharjumuste ega ka kulutuste aspektist,“ rahustab Õliühingu tegevjuht Magnus Braun.

Järgnevalt kummutavad suuremaid kütusemüüjaid esindav Eesti Õliühing ning autofirmade esindusi, teenindusi ning suuremaid iseseisvaid töökodasid koondav AMTEL mõningad eksiarvamused seoses järgmisest nädalast rakenduva seadusemuudatusega. Nimelt jõuab tulenevalt seadusemuudatusest aprillikuu teises pooles kõikidesse tanklatesse mootoribensiin 95E10, mis sisaldab senise 5% asemel 10% biokomponenti.

Müüt number 1: suur osa autosid ei tohi enam mootoribensiini 95E10 tankida. Enamus Eesti sõidukiomanikke saavad aprillis müüki tulevate mootorikütustega siiski sõita muretult. Suurema biokomponendi osakaaluga 95E10 kütust pole soovitatav kasutada enamjaolt vanemates bensiinimootoritega autodes ja seega puudutab muudatus maksimaalselt viiendikku autodest. Uutele sõidukitele on E10 mootoribensiin sobilik, vanema sõiduki omanik saab E10 bensiini sobivust oma autole kontrollida veebilehel. Eriseadistusega mudelite või ümberehitatud mootoriga sõidukite omanikel tasub täiendavalt konsulteerida ekspertidega. Juhul kui selgub, et suurema biokomponendii sisaldusega kütus autole enam ikkagi ei sobi, leiab tavatarbija alternatiivi 98 mootoribensiini näol.

Müüt number 2: Suurenenud biokomponendi osakaaluga mootoribensiini tankimine võib rikkuda mootori. 95E10 a tankimine autosse, millele see ei ole sobilik, ei tekita mootorile koheseid pöördumatuid kahjustusi, vaid negatiivsed ilmingud avalduvad valdavad pikema kasutamise vältel. Näiteks on 10 protsendilise biokomponendi osakaaluga 95E10 bensiini müüdud juba aastaid Soomes, kus autopargi keskmine vanus on Eestiga väga sarnane. See tähendab, et kui oled viimase 8 aasta jooksul oma autot tankinud Soomes, siis oled tegelikult aprillist Eestis kasutusele tulevat kütust juba kasutanud.

Müüt number 3: Biolisand kasvatab märkimisväärselt kütuse hinda. Säärane väide on eksitav, sest suurema biolisandi sisaldusega kaasnev hinnatõus on lõpptarbija jaoks vaevumärgatav – kõige hullemal juhul paar senti liiter. Tänaste maailmaturuhindade juures on biokomponendid küll kulukamad kui fossiilsed kütused, kuid arvestades, et biokomponendi osakaalu muutus kütuses on väike ja maailmaturuhinnad ning valuutakursid kõiguvad päevast-päeva, ei too biokütustele üleminek tarbijale kaasa märgatavat hinnamuutust.

AMTEL-i tegevjuht Arno Sillat meenutab, et sarnane paanika lahvatas ka möödunud kevadel, mil müügile tuli kuni 5 protsendilise biolisandi sisaldusega mootoribensiin, kuid ka siis ei muutunud tavatarbija jaoks suurt miskit.

Eesti Õliühing on kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis asutati 20. mail 1993. Õliühing koondab endas vabatahtlikkuse alusel ühinenud Eesti Vabariigis naftasaadustega tegelevaid ettevõtjaid. Täna on Õliühingus 13 liiget, kelle tegevusaladeks on mineraal- ja biokütustega tegelemine.