Erkki Bahovski: kes juhib keda?

Palju kära on tekitanud Mart ja Martin Helme ütlused 24. märtsi raadiosaates „Räägime asjast” rahvarahutuste kohta.

Vähem tähelepanu – see on ka mõistetav – on pälvinud EKRE esimehe Mart Helme arvamus samas saates Euroopa Komisjoni kohta. Viimane olla sisuliselt ametisse määranud praeguse presidendi Kersti Kaljulaidi ja üritab nüüd peaministri toolile upitada „laitmatult eurotruud, Euroopa Parlamendis läbi katsutud, läbi proovitud – nii isa kaudu kui ka personaalselt – Kaja Kallast”.

Kui Helmed lubavad plahvatust ühiskonnas, siis minu peas toimus plahvatus, kui nägin ridu Euroopa Komisjoni kohta (tegemist on üleskirjutusega). Kes siis ikkagi meid juhib? Ja kes kellele käske jagab?

Kogu aeg oleme ju vandenõuteoreetikute järgi teadnud, et kõige taga on filantroop George Soros. Aga nüüd äkki Euroopa Komisjon. Kuid see pole veel kõik. Kuskil on reptiilid, kuskil on juudid, kuskil on vabamüürlased ja loomulikult illuminaadid. Bilderbergi grupp – keda see juhib?

Kas meie elu juhtijate vahel valitseb ka mingi hierarhia? Sven Kivisildnik arvas Objektiivis (16.03.2019), et Bilderbergi grupp on kõrgemal kui Soros. Väikegi selgus asjas. Aga edasi? Kas hierarhia tipus asuvad reptiilid, kes jagavad käske Bilderbergi grupile ja see omakorda Sorosele? Jääb selgusetuks, kuhu paigutuvad kõik ülejäänud: Euroopa Komisjon, illuminaadid, vabamüürlased ja juudid. Soros juudina tahtvat kogu Euroopa islamiseerumist, mis tähendaks kindlasti Euroopa juutluse lõppu. Kuidas suhtuvad sellesse teised juudid? Küsimusi, nagu näete, juba jagub.

Tõsisemalt rääkides: pole kahtlust, et nii Euroopa Komisjon kui ka Soros meie elu mõjutavad. Kuid kas sellisel määral, nagu usuvad vandenõuteoreetikud, on juba teine küsimus. Kui Euroopa Komisjon on nii kõikvõimas, et paneb ametisse Eesti presidendi, siis miks jännatakse Ungari ja Poolaga ning miks ei soovi kõikvõimas komisjon sekkuda Hispaania ja Kataloonia omavahelisse mõõduvõtmisse?

Toimuvad ka Bilderbergi grupi kohtumised. Teatavasti on Bilderbergi grupi kohtumisel osalenud ka peaminister Jüri Ratas, kes nüüd aga moodustab valitsust koos EKREga, kes on sõnades olnud igasuguse Eesti välise juhtimise vastu. Loodetavasti õnnestub Ratasel oma kohtumist bilderberglastega EKRE-le piisavalt selgitada.

Kui minu käest peaks küsitama, mida tehakse Bilderbergi grupi kohtumistel, oleks esimene vastus, et ma ei tea. Kui ma peaksin spekuleerima, siis pakuksin, et kohtumine leiab aset, sest inimesed saaksid üksteisega vabamalt rääkida kui muidu, ajakirjanduse pilgu all. Ja et tuttavaks saada – vajadusel võib olla vajalik kellelegi helistada ja on hea, kui selle inimese nägu on varasemast teada.

Mart Helme mõtteavaldus Euroopa Komisjoni kohta reedab muidugi tema hierarhilist mõttemalli – et maailmas on asjad korraldatud ülevalt alla range struktuuri põhjal. Tipus on tugevamad, kes jagavad käske nõrgematele.

Leidub siiski ka teistsuguseid vaateid maailmale. Briti ajaloolane Niall Ferguson on kirjutanud eelmisel aastal toreda raamatu „The Square and the Tower: Networks and Power, from the Freemasons to Facebook“ („Väljak ja torn: võrgustikud ja võim, vabamüürlastest Facebookini”), milles ta analüüsib ajaloos esinenud võrgustikke, sh salaühinguid. Illuminaatide eluiga jäi tegelikult lühikeseks, kestes vaid mõne aasta 18. sajandi lõpus, kuid nende nime on kaaperdanud mitmed teised.

Väljak ja torn sümboliseerivad Fergusoni käsituses Siena keskaegset linnakeskust, kus torn näitab maailma asjade vertikaalset struktuuri, aga väljak see-eest näitab, kuidas paljud nähtused on organiseeritud horisontaalselt. Mõnikord on ka keeruline vastata, kas mingi struktuur on vertikaalne või horisontaalne. Kas Eesti kaitsevägi on vertikaalse või horisontaalse ülesehitusega? Loogiline vastus on muidugi, et vertikaalse, sest kõrgemad sõjaväelased annavad käsklusi madalamatele. Aga kaitsevägi peaks olema valmis ka sissitegevuseks, kui keskjuhatus ei pruugi olla enam võimeline tegevust jätkama. Siis on tugevam horisontaalne aspekt. Kaitseliit on paljudele ikkagi horisontaalne struktuur.

Nii on ka laia maailmaga, kus omavahel põimuvad vertikaalsed ja horisontaalsed struktuurid. Võrgustikud võivad mõjutada meie elu rohkem kui vertikaalsed, range hierarhiaga struktuurid. Vandenõuteoreetikuid see tõdemus muidugi ei heiduta, nende arvates on ka Facebook kellegi kuri looming, et maailma paremini kontrollida. Pigem on Facebook ikkagi horisontaalne struktuur ja mõjutanud tõenäoliselt rohkem meie elu kui Euroopa Komisjon, Soros ja Bilderbergi grupp kokku.