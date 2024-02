Erkki Bahovski: sõda Ukrainas: massiarmeede naasmine

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas 25. veebruaril ehk päev pärast seda, kui täiemahulise sõja algusest oli möödunud kaks aastat, et Ukraina on kaotanud selles sõjas 31 000 ja Venemaa 180 000 sõdurit.

Ja ehkki need arvud on palju väiksemad, kui seni on oletatud, annab see ikkagi aimu sellest, missuguseid massikaotusi Ukraina sõda tähendab. Nii näiteks hindas rahvusvaheline sõjauuringute instituut, et lahingus Avdijivka pärast sai Vene sõdureid rohkem surma kui kümme aastat kestnud Nõukogude-Afganistani sõjas (47 000 vs 25 000). Ometi loetakse sõda Afganistanis Nõukogude armeele väga häbistavaks.

