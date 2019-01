Lotman ja Erkmann lähevad Läänemaal valimistulle

Keskkonnakaitsja Aleksei Lotman, kelle elukoht asub haldusreformi järgi nüüd Pärnumaal, kandideerib riigikokku roheliste nimekirjas Lääne-, Hiiu- ja Saaremaal.

Läänlastest on vabaerakondlaste lipu all graafiline disainer ja Haapsalu õhtukooli arendusjuht Egon Erkmann. Erkmann kandideerib riigikokku esimest korda. „Kohalikel olen kunagi Isamaaliidu nimekirjas olnud,” meenutas ta. Erakonna liige Erkmann ei ole. „Pole kunagi ühtegi parteisse kuulunud,” lausus ta.

Oma kandideerimisega soovib Erkmann anda tema poolt hääletanuile võimaluse toetada Vabaerakonda. „Kodanikule, kes tahaks rahulikult elada ja tööd teha – just temale ma oma kandideerimisega seda võimalust pakungi,” ütles Erkmann. Oma vaateid kavatseb ta valimiste eel tutvustamas käia, suurt kampaaniat pole Erkmann plaaninud.

Neljapäeval kukkus valimisnimekirjade esitamise tähtaeg. Täisnimekirjaga lähevad valimistele peale Keskerakonna, Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide, EKRE ja Isamaa ka Vabaerakond, Rohelised ja Eesti 200. Elurikkuse erakond täit nimekirja kokku ei saanud, neil on kandidaate kokku 73.

Vabaerakonna üleriigilise valimisnimekirja esinumber on esimees Kaul Nurm, nimekirja teine kandidaat on riigikogu liige ja aastaid puuetega inimeste muredega tegelenud Tiina Kangro ning kolmas Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni esimees ja parlamendi väliskomisjoni liige Andres Herkel. Kangro on ka Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa valimisringkonna esinumber. Kangro kuulus veel hiljaaegu Isamaasse, kuid lahkus sealt uksi paugutades. Pärnumaal kandideerib vabaerakonna nimekirjas Haapsalust pärit koolijuht Elmo Joa.

Roheliste 125 kandidaadi hulgas on 58 naist ja 67 meest, mis teeb naiste osakaaluks nimekirjas 46 protsenti.

Elurikkuse erakond (ERE) esitas kandidaatide nimekirja, milles on 73 inimest. ERE piirkondade nimekirjad on koostatud selliselt, et piirkonna liikmed valisid esinumbri ning ülejäänud on tähestikulises järjekorras. Üldnimekiri on kokku pandud nii, et esimesed 12 on piirkondade esinumbrid ja seejärel tulevad ülejäänud kandidaadid eesnimede järgi tähestikulises järjekorras.

Eesti 200 nimekirja juhib Hiiu-, Lääne ja Saaremaal Pöide pruulikoja omanik Koit Kelder, talle järgnevad endine maavanem, reservohvitser Toomas Kasemaa ja ettevõtja Jaanika Roosman. Läänemaalt on nimekirjas Erja mõisahärra Lars Uus.

Väikeerakondade kandidaadid Läänemaal

5. valimisringkond Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa

Rohelised

Rasmus Lahtvee Maret Merisaar Loore Härmat Kristen Kannik Merike Kurvits Steve Truumets Krissika Kast Aleksei Lotman

Elurikkuse erakond

Kaupo Vipp Enn Kaljo Enri Pahapill Märt Randoja Silja Reemet Sirkka Pintmann

Eesti 200

Koit Kelder Toomas Kasemaa Jaanika Roosman Lars Uus Anu Uibo Martin Vahimets Andri Simo Keith Siilats

Vabaerakond

Tiina Kangro Mikko Nõukas Elge Härma Olev Vaher Anne Kiider Egon Erkmann Janus Tuur Janek Ostra

