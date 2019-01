Hiidlased tahavad vähendatud reisidega talvise laevagraafiku kaotamist

Hiiumaa vald ja ettevõtjad tahavad talivise parvlaevagraafiku kaotamist, sest sellega vähenes mõlemas suunas reiside arv kõikidel päevadel peale reede ja pühapäeva viieni, vahendab “Aktuaalne Kaamera”.

Hiiumaa vald ja Hiiumaa ettevõtjate liit saatsid sel nädalal majandusministeeriumile ja maanteeametile märgukirja, milles on soov, et talvegraafikust tuleb loobuda ja aasta ringi peaks olema mõlemas suunas vähemalt kuus väljumist päevas.

“See on Hiiumaa ettevõtjatele täiendav raha- ja ajakulu, et igal aastal tuleb kaks korda selle raskete olude graafikule oma kaupade-inimeste liikumise logistika ringi organiseerida – kui see graafik kehtestatakse ja kui see graafik uuesti läheb tavapäraseks. Toiduainete puhul on see ümberorganiseerimine sageli ka veel kriitiline, kuna tegemist on kiiresti riknevate kaupadega,” sõnas ettevõtjate liidu juhatuse liige Tanel Malk.

Maanteeamet ei kinnita seda, nagu oleks reiside vähendamise taga soov raha kokku hoida. Räägitakse pigem ohust, et ilmastikuolud võivad tihedama graafiku sassi lüüa, kuid samas tuuakse välja nädalasiseste reiside väike täituvus.

“Praamide täituvus näitab seda, et nõudlust selle kuuenda järgi otseselt ei ole, sest kõige suurem täituvus oli ainult 47 protsenti kolme päeva jooksul. Tundub, et Hiiumaa on ikkagi selline koht, kus käiakse hästi palju suvel. Seda näitab ka ülevaade, et suve maht on kaks korda suurem kui talvel,” rääkis maanteeameti peadirektori asetäitja liiklusohutuse ja ühistranspordi alal Meelis Telliskivi.

Hiiumaa vallavanem Reili Rand ütles, et väljumiste arvu hoidmine samal tasemel ka talvekuudel ei tohiks riigile üle jõu käia.

“Me räägime suurusjärgus 96 reisist, mis on rahaliselt väga ümmarguselt öeldes 70 000 eurot, mis riigieelarve mahus ei tohiks olla nii suur küsimus,” rääkis Rand.

Ta lisas, et omavalitsus ei ole arutanud võimalust, et vald tasuks talvisel perioodil lisareiside eest oma eelarvest, sest praamiliikluse korraldamist nähakse ennekõike riigi ülesandena.