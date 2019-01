Galerii: Haapsalu kunstikoolis avati täiskasvanud õpilaste näitus

Täna õhtul avati Haapsalu kunstikoolis täiskasvanud õpilaste näitus.

“On näha loovust ja ka tarbekunsti,” ütles kunstikooli direktor Marika Aedviir näitust avades. “On head huumorit, just skulptuuri vallas.”

Maaliõpetaja Elis Saareväli nentis, et tal pole kunagi varem olnud nii palju maaliõpilasi. “Arvan, et selle põhjuseks on kunstikooli hea reklaam,” lausus Saareväli. “Minul kui õpetajal paneb alati silma särama, kui ma näen töötahet. Neil, kelle maalid on siin esindatud, neil on töötahe olemas. See tekitab minus sellise sportliku tunde, et mida ma võiksin neile järgmiseks ülesandeks anda, et neist saaksid eriti head maalijad.”

Aide Leit-Lepmetsa õpilased on näitusel esindatud oma joonistustega. “Tegelikult on väga raske tulla peale tööd uuesti kodust välja ja hakata veel joonistama,” kiitis Leit-Lepmets õpilasi. “Tööd, mida te siin näete, on tegelikult harjutused. Õpime Betty Edwardsi programmi ehk parema ajupoolkera järgi. See on selline programm, mis tõestab, et kõik inimesed on võimelised joonistama.” Leit-Lepmets tõdes, et ka temal on väga palju õpilasi. Uus koolimaja tõmbab tema sõnul õpilasi ligi. “Joonistamine on kõikide kunstide alus,” rõhutas Leit-Lepmets.

Keraamikaõpetaja May Aavasalu ütles, et tore on näha, et tundi tullakse rõõmsal meelel ja kõik on hakkamist täis.

Metallitöö ja ka keraamikaõpetaja Indrek Jets ütles, et talle endale meeldib hirmsasti igasugu nikerdamine. “Metallehistöö on pisiasjalikum, need asjad ei ole nii suured, aga sellegi poolest nõuavad nad palju tööd ja oskust,” tõdes Jets. “Ise olen väga rahul oma õpilastega ja tore on nendega koos olnud olla. See on hea aeg olnud.” Jets annab ka keraamikakursust. “Seda huumorit jätkub ka töö käigus, kurb ega igav pole kunagi olla.”

Uueks tavaks on kunstikoolil tunnustada enim näitustel käinud inimesi. Näitus ilma külastajateta oleks ju mõttetu, nentis direktor. “Meil on kolm galeriikülastajat, kes on enim näitustel käinud,” lausus Aedviir. Kõikidest kunstikooli galerii mullustest näitustest sai osa Anne Lillemäe.

Fotod: Urmas Lauri