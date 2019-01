Gripihooaeg algas A-gripi viirusega

Läinud nädalal diagnoositi Läänemaal kaks A-gripi juhtumit, mis olid selle hooaja esimesed. Üks haigestunu oli vanema-, teine keskealine.

Detsembri teisel nädalal oli Läänemaal viis laboratoorselt kinnitamata gripijuhtu. Laboratoorselt kinnitamata gripijuhtude puhul on tegemist sellistega, mis on diagnoositud kiirtesti või sümptomite põhjal.

Terviseameti Läänemaa esinduse spetsialist Lea Kiis ütles Lääne Elule, et esimeste gripijuhtumite põhjal on raske ennustada, kas tänavu ründabki rohkem A-gripp. „Hooaeg on alles algamas,” märkis Kiis. A-gripi üldnähud on samasugused kui B-gripi omad. „See, kui raskelt haigus kulgeb, sõltub juba inimesest,” ütles Kiis.

A-gripp levis ka mullu, kuid selle kõrval oli palju B-grippi.

Gripi vastu vaktsineerida on Kiisi sõnul praegu hilja. „Kui vanaemad-vanaisad on vaktsineerimata, siis ei maksa neid kutsuda haigeid lapsi hoidma,” ütles Kiis.

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumine hoogustus detsembris. Kuu esimesel nädalal haigestus maakonnas 65 inimest, viimasel nädalal 266 inimest.

„Detsembriga haiguste periood alles algas, haigestumine võib tõusta,” ütles Kiis.

Detsembri viimasel nädalal pöördus terves Eestis ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arsti poole 2524 inimest, neist 47,5 protsenti olid lapsed. Laboratoorselt leidis kinnitust 210 gripijuhtu. Gripi tõttu on intensiivravi vajanud viis inimest vanuses 34–64 eluaastat.

Terviseamet soovitab gripilaadsete nähtude või isegi mõnede haigustunnuste nagu köha, kurguvalu või nohu korral mitte külastada haiglaravil olevaid lähedasi, peresid, kus on väikesed lapsed, kroonilisi haigusi põdevaid või vanu inimesi. Isegi kergete haigustunnuste ilmnemisel tuleks vältida rahvarohkeid kohti ja hoiduda teistest vähemalt meetri kaugusele. Aevastades või köhides tuleks katta suu taskuräti või varrukaga ja haigena püsida kodus.